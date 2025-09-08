"Най-вероятно ще направя следващата крачка": Никола Цолов намекна за преминаване във Формула 2

Българският пилот Никола Цолов приключи сезона във Формула 3 като вицешампион при пилотите и с титла при конструкторите с отбора на Капос Рейсинг. В последното състезание, което се проведе на "Монца", родният състезател финишира на втората позиция зад съотборника си Тасанапол Интрапувашак. След края на надпреварата за Гран При на Италия Цолов сподели оценката си за сезона и направи голямо признание.

Цолов оцени преставянето си през сезона и загатна за голяма стъпка напред

През последните дни сериозно се заговори, че Цолов ще се състезава във Формула 2 през следващия сезон. Първо той загатна, че състезанието на "Монца" ще бъде последното му в тази категория, а след това секция с неговото име се появи в официалната страница на Формула 2. Българинът бързо отрече слуховете, заявявайки, че когато има новини, ще бъдат обявени от него. Сега, на практика, можем да кажем, че това се случи. Никола призна, че най-вероятно ще направи следващата крачка.

"Чувствам се фантастично. Беше дълга година, с много възходи и спадове и трябваше да решаваме много проблеми. Има по какво да работя за догодина, като ще се опитам да съм по-стабилен през сезона. Сезонът започна трудно за нас, след това бяхме силни в средата на кампанията, после пак имаше спад и пак възход. Щастлив съм, че завършихме силно сезона", започна Българският лъв.

"Този отбор е като семейство за мен"

Цолов говори за триумфа с отбора на Кампос, в който иска да остане възможно най-дълго, защото е като семейство за него: "Целта ми днес беше да съм на подиума, да взема достатъчно точки, за да си гарантирам второто място в крайното класиране и да си гарантираме титлата при отборите. Трябваше да постигнем това в едно състезание и не ми беше лесно. Мисля, че се справих добре. За мен беше важно да вземем отборната титла. Това за мен беше приоритет №2, а №1 беше да завърша втори в шампионата. Дори когато не се състезавах за Кампос, те и тогава се грижеха за мен, аз винаги ще ценя това. Този отбор е като семейство за мен. Искам да остана в този отбор колкото се може по-дълго."

"Много ми се искаше да мога да кажа, че съм спечелил титлата и не мога да остана във Формула 3, но не стана така. Най-вероятно ще направя следващата крачка, но трябва да изчакаме и да видим какво ще се случи", сподели накрая българският пилот.

