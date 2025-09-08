Войната в Украйна:

Илиан Илиев коментира дали е в конфликт с Илия Груев и отсече: Трябва да се работи психологически в националния отбор

08 септември 2025, 09:45 часа 395 прочитания 0 коментара
Илиан Илиев коментира дали е в конфликт с Илия Груев и отсече: Трябва да се работи психологически в националния отбор

Селекционерът на националния отбор по футбол на България Илиан Илиев заяви след загубата от Грузия с 0:3, че ще направи обстоен анализ на свършеното до момента от него и неговия щаб, а също така се чувства уморен от постоянните критики. Илиев предварително отхвърли и информацията за конфликт с Илия Груев и го посочи като един от най-добрите срещу Грузия в неделя, предава БТА.

Анализът на Илиан Илиев за представянето на България

"Със сигурност когато допускаш грешки, тези грешки се наказват. Това е една от причините за загубата. Но времето, което мина от мача, няма да промени мнението ми, че влязохме добре в мача. Знаехме за тяхната нервност, че им предстои втори мач у дома и първия са го загубили. Но за съжаление не успяхме да използваме всичко това. До 30-ата минута беше напълно равностойно, във всяка една посока можеше да тръгне мача. Но ние допуснахме първа грешка и те ни вкараха. Най-лошото е, че не за първи път като допуснем такъв гол веднага се сриваме. А на това ниво не е добре да се случва. Така че не само трябва да се работи спортно-технически, но и психологически, тъй като един пример е мача с Гърция. Нищо, че е контролна среща. До 60-ата минута стояхме добре, а след това след първия стават четири. Сега също се допусна и не говори положително за психологията на отбора. Но пък ние влязохме с една идея да ги притесним при изнасянето и знаехме, че там им е слабото място. И успяхме, което е поне една правилна крачка в развитието ни", започна Илиев.

Сравнението с европейския шампион Испания бързо отмина, но въпросът е дали България вече трудно се сравнява с Грузия, въпреки пораженията и от двата отбора с по 0:3. "Грузия като състав има няколко футболисти, които играят на много високо ниво, знаете ги. И това им дава самочувствие. Да не се връщаме назад в годините, когато и ние сме имали футболисти, играещи в европейски грандове. И покрай тях и другите добиват самочувствие, макар и да не са същото ниво. Мисля, че това е разликата между нас и тях".

Още: Недялков: Изиграхме много по-добър мач, отколкото срещу Испания, трябва да се налагат българи в Първа лига

Илиан Илиев

Но малко след загубата на България в Тбилиси, дойде новината и от турския град Коня, където Испания буквално помете домакините с 6:0. Така българите изостават само с три точки от 2-ото място и доколко мечтата за него все още е жива. "Всеки отбор, който започва квалификация, има някаква мечта. Особено при нас, да стане чудото, но реалността я видяхме, особено в първия мач с Испания. Не мога да кажа, че са ни убили мечтите, донякъде ни върнаха в реалността. Но пак остава едно голямо Но, че ако сме по-усойчиви психически, няма да допуснем тази последната загуба".

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Следващата квалификация за българите е домакинство на Турция на 11-и октомври и въпросът към селекционера е какво трябва да се очаква от този мач. "Ние първо трябва да погледнем тези два резултата, тези два мача. И да си обсъдим ни екакво ще правим з в бъдеще. Защото аз като футболист и като треньор доста съм градил име и в един момент с 2-3 мача всичко да се изтрие, това което съм направил? И и не ми е приятно след всеки един такъв резултат да съм може би най-критикуваният човек в България. Но пък е част от играта и трябва да се приема. Така че нека си направим анализа какво сме свършили назад и да видим какво ще се случва напред".

Има ли конфликт с Илия Груев?

В утрешния брой на столичен вестник има информация за скандал между селекционера и един от водещите български футболисти – Илия Груев, какъвто въпрос обаче той прие много хладнокръвно. "Нека да обясни този, който е казал, че е имало скандал. Видяхте, че Илия си изигра първия мач, влезе във втория мач. Той отсъстваше, но също така Чочев и Васко Панайотов бяха извън състава. Ние го обяснихме там – единият поради умора, другият по наше решение, а третият – с физически проблеми, които не му позволиха да започне мача. Но после влезе и се справи добре. Мислите ли, че ако имаше някакви проблеми, щеше да е в състава и след това да влезе? И да се постарае така. Защото може би след контузията му, един от най-силните му мачове за националния отбор?"

Още: И Грузия за нас е световна сила! България си тръгва разорена от Тбилиси

Гонзо и Илия Груев

Бъдещето на Илиан Илиев като национален селекционер

Попитан дали е разколебан в позицията си, Илиев отговори: "Както искате, така ме разбирайте. Аз казах това, което казах. Важното нещо е, че – то всяка професия е трудна, но особено нашата е публична и говорим пред цялата нация, във всеки един момент – цялата подготовка и времето след мача при лоши резултати, ни костват изключително много нерви. И въпреки положените усилия, пак си най-виновен за нещо, тогава тия неща разколебават".

Друга активна в медиите тема е, че е възможно Илиев съвсем скоро да се раздели с поста си и дори е намерен негов заместник. "Аз не чета много, но е нормално да се пишат неща за моето бъдеще, когато не побеждава отборът. Дали очакванията са реални към нашия отбор или не, със сигурност търпим критики, което е нормално. И ни критикуват дори и хора, които в тяхната си професия със сигурност не са най-добрите, не са направили нещо значимо, но на гърба на футболния отбор всеки може да се упражнява. И това е дразнещото". 

Ето и какво каза Илиан Илиев веднага след мача в Тбилиси.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Илиан Илиев Илия Груев информация 2025
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес