Илиан Илиев коментира дали е в конфликт с Илия Груев и отсече: Трябва да се работи психологически в националния отбор

Селекционерът на националния отбор по футбол на България Илиан Илиев заяви след загубата от Грузия с 0:3, че ще направи обстоен анализ на свършеното до момента от него и неговия щаб, а също така се чувства уморен от постоянните критики. Илиев предварително отхвърли и информацията за конфликт с Илия Груев и го посочи като един от най-добрите срещу Грузия в неделя, предава БТА.

Анализът на Илиан Илиев за представянето на България

"Със сигурност когато допускаш грешки, тези грешки се наказват. Това е една от причините за загубата. Но времето, което мина от мача, няма да промени мнението ми, че влязохме добре в мача. Знаехме за тяхната нервност, че им предстои втори мач у дома и първия са го загубили. Но за съжаление не успяхме да използваме всичко това. До 30-ата минута беше напълно равностойно, във всяка една посока можеше да тръгне мача. Но ние допуснахме първа грешка и те ни вкараха. Най-лошото е, че не за първи път като допуснем такъв гол веднага се сриваме. А на това ниво не е добре да се случва. Така че не само трябва да се работи спортно-технически, но и психологически, тъй като един пример е мача с Гърция. Нищо, че е контролна среща. До 60-ата минута стояхме добре, а след това след първия стават четири. Сега също се допусна и не говори положително за психологията на отбора. Но пък ние влязохме с една идея да ги притесним при изнасянето и знаехме, че там им е слабото място. И успяхме, което е поне една правилна крачка в развитието ни", започна Илиев.

Сравнението с европейския шампион Испания бързо отмина, но въпросът е дали България вече трудно се сравнява с Грузия, въпреки пораженията и от двата отбора с по 0:3. "Грузия като състав има няколко футболисти, които играят на много високо ниво, знаете ги. И това им дава самочувствие. Да не се връщаме назад в годините, когато и ние сме имали футболисти, играещи в европейски грандове. И покрай тях и другите добиват самочувствие, макар и да не са същото ниво. Мисля, че това е разликата между нас и тях".

Но малко след загубата на България в Тбилиси, дойде новината и от турския град Коня, където Испания буквално помете домакините с 6:0. Така българите изостават само с три точки от 2-ото място и доколко мечтата за него все още е жива. "Всеки отбор, който започва квалификация, има някаква мечта. Особено при нас, да стане чудото, но реалността я видяхме, особено в първия мач с Испания. Не мога да кажа, че са ни убили мечтите, донякъде ни върнаха в реалността. Но пак остава едно голямо Но, че ако сме по-усойчиви психически, няма да допуснем тази последната загуба".

Следващата квалификация за българите е домакинство на Турция на 11-и октомври и въпросът към селекционера е какво трябва да се очаква от този мач. "Ние първо трябва да погледнем тези два резултата, тези два мача. И да си обсъдим ни екакво ще правим з в бъдеще. Защото аз като футболист и като треньор доста съм градил име и в един момент с 2-3 мача всичко да се изтрие, това което съм направил? И и не ми е приятно след всеки един такъв резултат да съм може би най-критикуваният човек в България. Но пък е част от играта и трябва да се приема. Така че нека си направим анализа какво сме свършили назад и да видим какво ще се случва напред".

Има ли конфликт с Илия Груев?

В утрешния брой на столичен вестник има информация за скандал между селекционера и един от водещите български футболисти – Илия Груев, какъвто въпрос обаче той прие много хладнокръвно. "Нека да обясни този, който е казал, че е имало скандал. Видяхте, че Илия си изигра първия мач, влезе във втория мач. Той отсъстваше, но също така Чочев и Васко Панайотов бяха извън състава. Ние го обяснихме там – единият поради умора, другият по наше решение, а третият – с физически проблеми, които не му позволиха да започне мача. Но после влезе и се справи добре. Мислите ли, че ако имаше някакви проблеми, щеше да е в състава и след това да влезе? И да се постарае така. Защото може би след контузията му, един от най-силните му мачове за националния отбор?"

Бъдещето на Илиан Илиев като национален селекционер

Попитан дали е разколебан в позицията си, Илиев отговори: "Както искате, така ме разбирайте. Аз казах това, което казах. Важното нещо е, че – то всяка професия е трудна, но особено нашата е публична и говорим пред цялата нация, във всеки един момент – цялата подготовка и времето след мача при лоши резултати, ни костват изключително много нерви. И въпреки положените усилия, пак си най-виновен за нещо, тогава тия неща разколебават".

Друга активна в медиите тема е, че е възможно Илиев съвсем скоро да се раздели с поста си и дори е намерен негов заместник. "Аз не чета много, но е нормално да се пишат неща за моето бъдеще, когато не побеждава отборът. Дали очакванията са реални към нашия отбор или не, със сигурност търпим критики, което е нормално. И ни критикуват дори и хора, които в тяхната си професия със сигурност не са най-добрите, не са направили нещо значимо, но на гърба на футболния отбор всеки може да се упражнява. И това е дразнещото".

Ето и какво каза Илиан Илиев веднага след мача в Тбилиси.