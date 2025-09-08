Левски иска да разкара трима ненужни в състава на Хулио Веласкес

Българският футболен гранд Левски обмисля как да разкара трима играчи, които са ненужни в състава на Хулио Веласкес. Става въпрос за Патрик Мислович, Карлос Охене и Фабио Лима, пише "Тема Спорт". На стадион "Георги Аспарухов" искат да се разделят с тях, но на този етап не успяват да го сторят. А трансферният прозорец у нас затваря в края на деня.

Левски търси начин да се раздели с Мислович, Охене и Лима

В Левски се надяват да решат казуса с поне един от тримата играчи, като най-вероятно това ще бъде Патрик Мислович. Другите двама е по-вероятно да останат в Левски, поне докато се намери дългосрочно решение и за тях. Трябва да се припомни, че и тримата бяха оставени извън групата на Левски за последния мач срещу ЦСКА 1948, като Охене има и контузия.

"Сините" искат да разтрогнат с един от най-скъпоплатените играчи на "Герена"

Привличането на Акрам Бурас на практика означава, че Левски ще търси друга конфигурация в средата на терена - без Охене и Мислович. Фабио Лима пък е един от най-скъпоплатените играчи на "Герена", но не успява да допринесе достатъчно с изявите си за "сините". През този сезон бразилецът често бе използван като ляв бек, въпреки че предпочита да играе по-напред.

Иначе не се очаква Левски да привлече нов нападател до края на летния трансферен прозорец, на каквото се надяваше "синя" България. Входящите трансфери на отбора остават Мартин Луков, Никола Серафимов, Акрам Бурас, Мазир Сула, Рилдо и Радослав Кирилов.

