Нов срив за Григор Димитров

Най-добрият български тенисист Григор Димитров продължава да се срива в световната ранглиста по тенис при мъжете. Българинът загуби нови три места и вече се позиционира на 28-мо място в класацията на ATP. Това се дължи на неговото отсъствие от последния за годината турнир от Големия шлем - Откритото първенство на САЩ. Както е известно, българинът получи контузия на Уимбълдън и продължава да е извън игра, а това му попречи да защити точките си в Ню Йорк от миналата година, когато достигна до четвъртфинал.

Григор Димитров се засили към изхода на топ 30 в света

34-годишният Димитров има актив от 1645 точки и е застрашен скоро да загуби мястото си в топ 30, особено след новината, че ще пропусне още няколко турнира. Положителното от изминалия турнир в САЩ бе това, че се стигна до български финал при юношите, където Иван Иванов успя да победи Александър Василев. Иначе втората ракета на България Димитър Кузманов събира 208 точки и напредна с три позиции до 260-а в света.

Алкарас изпревари Синер на върха в тениса, Джокович се завърна в топ 4

Новият шампион от Откритото първенство на САЩ и победител на „Ролан Гарос“ по-рано през годината Карлос Алкарас (Испания) оглави класацията на АТП с 11540 точки. Шампионът от „Уимбълдън“ Яник Синер (Италия) вече е номер 2 с 10780 точки, следван от германеца Александър Зверев, който има 5930 точки в актива си. Сърбинът Новак Джокович се завърна в топ 5, изкачвайки се до четвърта позиция.

