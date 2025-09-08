Магнитни бури през седмицата 8-14 септември 2025 г. Прогноза от САЩ

Според настоящата прогноза от 8 до 14 септември 2025 г. не се очакват дни с магнитни бури. Според информацията на сайта Meteoagent на 8 септември 2025 г. стойността на Кр индекса ще бъде 3,7, а през следващите два дни ще е 2,7. По данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ също не се очакват дни с магнитни бури.

Прогнозата

Според прогнозата на експертите от Meteoagent в понеделник Кр индекса ще е 3,7. Това не е силна магнитна буря и не би трябвало да предизвика здравословни неразположения у метеочувствителните хора и тези с хронични и сърдечносъдови заболявания.

Снимка: iStock

Магнитни бури в периода 08.09.25 - 18.09.25

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ не се очакват дни с повишена геомагнитна активност. В първия ден от седмицата 8 септември, както и на 14 септември стойността на Кр индекса ще е 4. През останалите дни ще е между 2 и 3. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Пълната прогноза!

2025 Sep 08 - 4

2025 Sep 09 - 3

2025 Sep 10 - 3

2025 Sep 11 - 2

2025 Sep 12 - 2

2025 Sep 13 - 2

2025 Sep 14 - 4

