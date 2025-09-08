"Получих заплахи за живота си": Основен свидетел по делото срещу Благомир Коцев с още разкрития

Днес се навършват 2 месеца от акцията на Комисия за противодействие на корупцията и ГДБОП във Варна. На 16.07. депозирах заявление пред СГП, че показанията, „взети“ от мен, са под натиск и поисках да бъда разпитан пред съдия в присъствието на адвокат. Заявлението споделих в личния си профил във Фейсбук. Затова сподели основният свидетел по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев - Диан Иванов в социалната мрежа Фейсбук. Още: "Показанията на Диан Иванов са валидни, но няма доказателства за искан подкуп": Говори адвокат на Благомир Коцев

Какво последва?

1. Постът ми във Фейсбук беше свален – не от мен и поради причина, която остава неясна за мен и до днес. Ако това е направено от органи или институции – защо нямам нотификация от Фейсбук? Ако е от органи на власт – кои са те и защо? Допускам, че причината е информацията, която в такива показания бих предоставил за действията на КПК и ГДБОП. Множество неправомерни действия, включително в дома ми, където беше непълнолетното ми дете с няколко негови приятели – деца, изправени пред над една дузина въоръжени служители на ГДБОП и КПК, сами, без родители.

Още: Адвокат: Диан Иванов може и да стане обвиняем по делото на Коцев

2. Веднага след депозирането на заявлението пред СГП получих заплахи за живота ми.

3. Не съм се крил – през цялото време съм бил в дома си.

4. До днес никоя институция не се е свързала с мен, за да бъда разпитан по повод заявлението за изтръгнатите показания.

Предстои ново разглеждане на мерките за неотклонение и поради тази причина публикувам настоящото, с риск и този пост да бъде свален. Когато и да изчезне това съобщение, се надявам достатъчно хора да са го прочели. Предстои да разберем какво ще се случи с мен…

Още: Изчезна признанието на ключовия свидетел срещу Коцев, че оттегля показанията си