Времето на Илиан Илиев изтече? Има фаворит за нов национален селекционер на България

Бъдещето на Илиан Илиев начело на националния отбор по футбол на България остава под въпрос. Както е известно, през последните месеци позицията на родния специалист е сериозно застрашена. Първо се развихри огромен скандал между него и президента на Професионалната лига Атанас Караиванов, който завърши с оставка на Илиев. От БФС категорично отхвърлиха искането му. Последваха редица неубедителни резултати на "лъвовете" и отново се заговори за уволнения и оставки, на фона на предстоящите мачове от световните квалификации за Мондиал 2026.

Съдбата на Илиан Илиев начело на националния отбор изглежда решена

От родната централа прецениха, че не е редно такава голяма промяна да дойде в такъв момент и Илиев изведе тим срещу Испания и Грузия в първите два мача от групата. България загуби и двете срещи с 0:3. Според мнозина това може да бъде и краят на престоя на Илиан Илиев като национален селекционер. Под негово ръководство "лъвовете" записаха 2 победи, 5 равенства, 5 загуби (9-20) в официалните мачове.

ОЩЕ: Илиан Илиев коментира дали е в конфликт с Илия Груев и отсече: Трябва да се работи психологически в националния отбор

Опитен специалист може да замени Илиан Илиев начело на "лъвовете"

За основен фаворит за поста на Илиев се смята Димитър Димитров-Херо. Спекулации около бъдещето му се въртят сериозно през последните седмици, а тази сутрин "Тема спорт" съобщава новината като вече предрешен факт. В момента опитният специалист няма работа. Той добре познава работата на национален селекционер, след като бе начело на "лъвовете" в края на 90-те години на миналия век.

ОЩЕ: Шеф в БФС разкри тъжната истина за националния отбор: България не е фаворит в нито един мач