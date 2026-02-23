Сезонът на Рибите: Напомнянето, от което се нуждае всяка зодия през март

Финалът на астрологичната година ще бъде време на големи духовни, мистични и творчески пробиви. Наистина няма как да се подценява това. Вероятно ще погледнем назад към това време в историята като към време на безпрецедентна творческа автентичност. Всички трябва да приемем, че това е време да се предадем, да се освободим и да позволим на ветровете на съдбата да ни отведат там, където трябва да отидем.

Въпреки това, всеки навлиза в своята уникална история. Това, върху което лично трябва да се съсредоточите, зависи от това кой дом Риби управлява във вашата карта, нещо, което можете да знаете само ако сте наясно с вашия асцендент.

От какво напомняне имате нужда в този нов сезон? Разберете сега според вашия асцендент.

Овен

„Всичко, което желая, съществува вътре в мен, просто трябва да го намеря.“

Телец

„Моят свят се свива и разширява, нищо не се губи, само се променя.“

Близнаци

„В моята зона на комфорт не се случва магия – всичко вълнуващо започва на крачка извън нея.“

Рак

„Има радост в мистерията на несигурността.“

Лъв

„Без тъмнина не можем да оценим светлината.“

Дева

„Не съм дошъл тук, за да нося всяка тежест сам.“

Везни

„Ритуалът е основата на продуктивния живот, всеки ден е добър ден за начало на нов.“

Скорпион

„Има свобода в необузданото изразяване.“

Стрелец

„Има вселени след вселени в рамките на четирите ми стени.“

Козирог

„Не знам какво не знам и в това няма нищо страшно.“

Водолей

„Радвам се както на времената на изобилие, така и на времената на липса.“

Риби

„Моята неразказана история може да спаси хиляда живота.“