Къде е най-голямото закръгляне и има ли достатъчно евро: ИПИ каза ставаме ли по-богати

Това, което се прогнозираше като ефект от закръгляне на цените в резултат приемане на еврото се видя на пазара. При ресторантите, услугите, фризьорите е най-голямото закръгляне. Има по-голяма ценови удар през януари 2025 година в сравнение с януари 2026 година. Това заяви пред bTV старши експертът от Института за пазарна иконономика Петър Ганев. Още: Заради еврото: Рязък скок в броя на милионерите в България

Той добави, че промяната в цените се вижда в конкретни хранителни стоки. Има известно разминаване между личното усещане и това, което се вижда като индекс, но напрежението не идваше от държавата през последните месеци, смята Петър Ганев.

Ръст на заплатите, но ставаме ли по-богати?

Снимка: БГНЕС

Според него след пандемията има ръст на заплатите, който започна да се успокоява. "Ние вече влизаме в период на леко успокоение на ръста на заплатите, който изпреварва цените, но отново не е поравно разпределен между всички. Миналата година голям бонус получи публичният сектор, а частният сектор нямаше как да догони увеличенията от 30-40% в някои сектори. Общият тренд е на покачване на заплати и пенсии", изтъкна Петър Ганев, според когото българите пак не се чувстват богати.

По думите му има достатъчно евро на пазара. Техническата задача по обращение на левовете в евро мина успешно - към момента близо 90% от левовете вече са в историята. Възможно е все още някои да има спестявания в лева, посочи Петър Ганев.

