Лайфстайл:

23 февруари в историята: Открит е Първият църковно-народен събор в Цариград

23 февруари 2026, 7:45 часа 323 прочитания 0 коментара

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

23 февруари 1871 г.: Откриване на Първия църковно-народен събор в Цариград

На този ден през 1871 г. се състои тържественото откриване на Първия църковно-народен събор в Екзархийския дом в Ортакьой, Цариград. Извършено е водоосвещение, в което участват петимата български архиереи, както и двама свещеници и един дякон. За председател на Събора е избран епископ Иларион Ловчански, който тържествено открива началото след прочетената молитва.

След него изявление прави д-р Ст. Чомаков, който подробно описва историята на българския църковен въпрос през последното десетилетие. Следва словото на Гаврил Кръстевич, което също е изречено с дълбоко чувство. Епископ Иларион Макариополски също държи реч. Първото редовно заседание на Църковно-народния събор преминава в прочувствени слова. Заседанията на Събора продължават до 24 юли 1871 година. 

Редовните заседания се провеждат два пъти седмично - в дните вторник и петък, като всяко от тях е с продължителност 5-6 часа. 

Общо 50 души участват в него - 15-те члена на Привременния смесен съвет, сред тях са 5 архиереи, 10 "комисари" и 35 представители от епархиите, като последните не са участвали редовно във всички заседания. Повечето от тях са замествани от редовно избрани заместници или от други живеещи в Цариград българи, но някои от тях не са били допускани до заседанията.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Заслужили дейци по българския църковен въпрос, влиятелни първенци от Цариград, учители, свещеници и членове на местното самоуправление са тези, които участват в Първия църковно-народен събор. Около една пета от тях са с високо образование и почти толкова са и тези, завършили духовни учебни заведения.

Смесената българо-гръцка комисия изиграва голяма роля в Събора с ролята си да балансира отношенията между Патриаршията и Екзархията. Участието на Гаврил Кръстевич и Хаджи Иванчо Хаджипенчович се пази в пълна тайна от българска страна. Въпреки това участниците в Събора научават за него и настояват да получат подробни разяснения. Но тъй като не получават такива, това води до противоречия и напрежение. 

На 14 май 1871 г. "Уставът за управлението на Българската екзархия" е окончателно завършен и предложен на участниците в Събора за подписване. След проведените 37 заседания съборът изработва устава на новооснованата Българска екзархия, но приключва без избирането на екзарх.

Прочетете също: 18 февруари: Черен ден в историята на България - обесването на Васил Левски

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
На този ден църковен събор история
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес