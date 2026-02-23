"Шаманизмът" на Ивайло Калушев в шесторното убийство: Анализ на криминален психолог

Това, което е правил Ивайло Калушев е жив шаманизъм. Човекът, който пръв е открил телата край бившата хижа "Петрохан" - Деян Илиев, прокуратурата и службите не са се постарали да го накарат да остане в България. Този, който намира телата при едно убийство, трябва да е на разположение. Това мнение изрази пред bTV криминалният психолог Тодор Тодоров. Още: Техника за стотици хиляди евро: Ето какво е открито на бившата хижа "Петрохан"

Шаман, зомбиране и зъл гений

Снимка: Стопкадър

Още: Сандов каза от кога познава Калушев: Вече е викан да дава сведения

Според криминалния психолог, "шаманът" в лицето на Ивайло Калушев е начертал пътя към шесторното убийство. "Зомбирането около него е било повсеместно", допълни Тодор Тодоров, който счита, че Калушев се е прикривал уж под добротата на действията си.

Тодоров нарече още Ивайло Калушев - "зъл гений", като мозък на групата, измисли цялото шесторно убийство.

Според него в кемпера на край връх Околчица Ивайло Калушев е стрелял.

Той анализира, че има точно определена йерархия на култа кой къде да умре, защото с оглед на това, което се е случило по време на ритуалите, това са хора, които възприемат смъртта като ново начало и нов път, а не като край, поясни криминалният психолог. По думите му това са неща, които тепърва ще стана ясни по-категорично. Информацията се дава на парче и хората да започнат да си мислият неверни неща, коментира Тодоров.

Той смята, че се правят опити случаят "Петрохан" да буди духовете и да бъде използван в предстоящата предизборна кампания.

Още: „Обсебват целия ти живот, как да си облечен, каква храна да ядеш“: Разказ на жена, която била в плен на секта