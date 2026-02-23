"Искам определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор, защото такъв няма. По силата на закона Борислав Сарафов не може да изпълнява тази функция - на изпълняващ функциите главен прокурор, който беше наречен "Г-н Никой" от няколко съдебни състава и следва бъде определен нов такъв, за да прекратим тежката конституционна криза, в която се намира България". Това заяви пред bTV служебният правосъден министър Андрей Янкулов. Още: Спасяването на Сарафов започва: Прокурори скочиха на Владимир Николов, обвиниха го в злоупотреба и лични зависимости

По думите му България е изправена пред тежка криза на правовата държава и Висшият съдебен съвет (ВСС) трябва да определи нов изпълняващ функциите главен прокурор. "Не мога да прогнозирам какво ще бъде поведението на ВСС, но ако са отговорни кадровиците вътре в него, би трябвало да упражняват правомощията си по закон", коментира Андрей Янкулов.

Той запита редно ли е прокурорската колегия да определя кой да изпълнява дейността на изпълняващия функциите главен прокурор. Органът, който би трябвало да се занимае с този въпрос е пленумът на ВСС, посочи Андрей Янкулов.

Служебният правосъден министър обаче има план и какво да прави, ако ВСС влезе в процедурни хватки и ако например каже, че кандидат няма. Тогава аз ще посоча кандидат, каза Янкулов.

Снимка: БГНЕС

Андрей Янкулов не каза дали има предложение за нов изпълняващ функциите главен прокурор, а призова първо да се чака да се види дали ВСС няма да използва "процедурни хватки", както и дали ВСС би се заел с този случай.

И впоследствие новият правосъден министър обяви как ще притисне ВСС да смени Сарафов. На поредица от въпроси на водещите на сутрешния блок на bTV служебният правосъден министър заяви, че е готов да отправи предложение с кандидатура за нов главен прокурор, ако все пак ВСС реши да се занимае професионално с избора на нов изпълняващ функциите главен прокурор.

"Надявам се ВСС да подходи отговорно по този въпрос, а не да абдикира. Ако ВСС откаже да се занимае с въпроса и прехвърли въпроса в прокурорската колегия, тогава на практика той ще блокира процеса и единствените възможни действия, които могат да бъдат предприети от моя страна, ще бъдат там, където е възможно да бъдат обжалвани тези решения", каза Андрей Янкулов.

Той обаче отказа да отговори на въпросите точно кого би предложил за нов изпълняващ функциите главен прокурор.

"Много по-голямо значение от това има за цел да се преодолее тежката криза в държавата. Прокуратурата не може да бъде заложник на един човек, който да стои в кабинета на главния прокурор. Ние имаме ситуация, при която ВКС и неговата наказателна колегия излезе със становище, че счита г-н Сарафов за нелегитимен. Вследствие на тълкуването си върховните съдии отказват да разглежда дела на г-н Сарафов, защото за считат за нелегитимен. Основната част от съдиите не го признават като легитимен и въпреки това той отказва да напусне поста. Каква е логиката!?", недоумява Андрей Янкулов.

И запита никой ли друг няма в прокуратурата, който да заеме поста на изпълняващ функциите главен прокурор.

Какво става с "Осемте джуджета", с убийството на Мартин Божанов-Нотариуса? Ако хората в самите институции не си дадат сметка, че от тях най-вече зависи да се прочистят и заработят, нищо няма да се случи, каза Янкулов. И обърна внимание на казуса с окръжния прокурор на Плевен Владимир Николов - сега прокурорската асоциация е против него, а хората там дали не подкрепяха Иван Гешев? Аз бях прокурор, когато той беше избиран за върховен обвинител и не подписах писмото в негова подкрепа, заяви Андрей Янкулов

За Стоил Цицелков - вицепремиер за един ден

Снимка: БГНЕС

За случая и публичното нападение на колегата му, Андрей Янкулов смята, че има морален проблем в факта на осъждането на Цицелков за шофиране в нетрезво състояние. "Трябва да е много ясно, че криминалистичната регистрация за наркотични вещества не означава нищо, камо ли някакво осъждане с присъда от съд", каза служебният правосъден министър. Регистрацията не значи, че е доказано, че си нарушил закона, подчерта Янкулов.

Той смята, че непублична информация се е извадила за Цицелков, като е много интересно как е дадена и се е поднесла по един тенденционзен начин в публичното пространство. Андрей Янкулов увери, че служебното правителство е подготвено за политическите атаки.

Случаят "Петрохан"

Снимка: БГНЕС

Андрей Янкулов заяви, че не е чувал нито за Ивайло Калушев, нито за неговата органиация. И се възмути как в "24 часа" излиза материал, че едва ли не той е писал преди 2 години писмо до МВР по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), с което се иска информация за сигнали срещу организацията на Калушев НАКЗТ. Писмото е писано от Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд и това беше ясно установено, подчерта Янкулов, като добави, че дори той да беше го писал, не вижда никакъв проблем.

Той увери, че няма да прави чистки в Министерство на правосъдието, както и да извършва резки действия там, където не е необходимо.

Янкулов е убеден, че и в МВР няма да има чистки, въпреки шесторното убийство. "Въпросите за смяната на главния секретар е от компетентността на служебния вътрешен министър и аз няма как да вляза в неговите обувки", коментира служебният правосъден министър.