Любопитно:

Кой печели народната любов? Ново проучване

23 февруари 2026, 8:06 часа 292 прочитания 0 коментара
Кой печели народната любов? Ново проучване

Лидер в подредбата е Новата формация на Румен Радев събира подкрепата на 32.7% от гласуващите. Това показават данните от проучване на "Тренд" по поръчка на "24 часа", посветено на електоралните нагласи спрямо предстоящите предсрочни парламентарни избори. Изследването е реализирано в периода между 12 и 18 февруари 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1002 души на възраст над 18 години. 

ОЩЕ: Ето колко би получила коалицията около Румен Радев при избори днес: Първо проучване

Втори остават ГЕРБ-СДС с 20,4%. Очертава се неяснота за третото място, за което ще спорят ПП-ДБ - с 10,9% и ДПС-Ново начало - с 10,5%. "Възраждане" е на пета позиция със 7,8% подкрепа сред гласуващите.

Така пет формации със сигурност ще имат представителство в следващото Народно събрание.

Две партии остават близо до 4-процентната парламентарна бариера. Близо до бариерата остават БСП - 3,8%, както и МЕЧ - с 3,6% Има такъв народ може да разчита на 2,5%, Алиансът за права и свободи (АПС) разполага с 1,7%, а "Величие" има подкрепата на 1,6% сред гласуващите.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Данните са преизчислени без процента на посочилите, че ще гласуват с "не подкрепям никого", който през този месец е 1,9%, уточняват от "Тренд".

Избирателна активност на предстоящите предсрочни парламентарни избори се очаква да бъде по-висока от последните няколко вота. 59% от всички пълнолетни български граждани, живеещи на територията на страната, декларират, че ще упражнят правото си на глас на 19 април. Уточнява се, че 1% от извадката се равнява на 52 500 души, което означава, че около 3.100 милиона избиратели могат да се явят пред урните.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
електорални нагласи Тренд партия Румен Радев предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес