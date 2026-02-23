Кой печели народната любов? Ново проучване

Лидер в подредбата е Новата формация на Румен Радев събира подкрепата на 32.7% от гласуващите. Това показават данните от проучване на "Тренд" по поръчка на "24 часа", посветено на електоралните нагласи спрямо предстоящите предсрочни парламентарни избори. Изследването е реализирано в периода между 12 и 18 февруари 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1002 души на възраст над 18 години.

Втори остават ГЕРБ-СДС с 20,4%. Очертава се неяснота за третото място, за което ще спорят ПП-ДБ - с 10,9% и ДПС-Ново начало - с 10,5%. "Възраждане" е на пета позиция със 7,8% подкрепа сред гласуващите.

Така пет формации със сигурност ще имат представителство в следващото Народно събрание.

Две партии остават близо до 4-процентната парламентарна бариера. Близо до бариерата остават БСП - 3,8%, както и МЕЧ - с 3,6% Има такъв народ може да разчита на 2,5%, Алиансът за права и свободи (АПС) разполага с 1,7%, а "Величие" има подкрепата на 1,6% сред гласуващите.

Данните са преизчислени без процента на посочилите, че ще гласуват с "не подкрепям никого", който през този месец е 1,9%, уточняват от "Тренд".

Избирателна активност на предстоящите предсрочни парламентарни избори се очаква да бъде по-висока от последните няколко вота. 59% от всички пълнолетни български граждани, живеещи на територията на страната, декларират, че ще упражнят правото си на глас на 19 април. Уточнява се, че 1% от извадката се равнява на 52 500 души, което означава, че около 3.100 милиона избиратели могат да се явят пред урните.