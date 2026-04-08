Таро хороскоп за 9 април

Научете какво очаквате този четвъртък, 9 април 2026, според зодията.

Таро хороскоп за четвъртък за Овен: Императорът

Овен, картата таро на Императора, е тази, която управлявате, и тя е символ на мъжката енергия, изразена чрез авторитет, структура и действие.

На 9 април сте готови да поемете водещата роля. Знаете, че сте създадени да бъдете човек, когото хората следват, но има моменти, в които предпочитате да сте в сянка.

Сега сте готови да се заемете с по-видима роля. Днес е идеален ден да опитате различни неща и да добиете представа кое работи най-добре за вас. Ще обръщате повече внимание на това как се чувствате, отколкото на опитите да угодите на хората.

Таро хороскоп за четвъртък за Телец: Съд

На 9 април, картата таро „Съд“ подчертава самооценката. Телец, време е да се погледнете в огледалото, за да видите дали харесвате това, което виждате в себе си. Може да има много добри постижения в ежедневието ви, в начина, по който се отнасяте към другите и как се държите, когато никой не ви гледа.

И все пак, сега е също толкова важно да покажете как се справяте на по-публична сцена. Научавате се да бъдете адаптивни, когато сте в центъра на събитията. Вместо да се отдръпвате от светлината на прожекторите, приемате възможността да блеснете.

Таро хороскоп за четвъртък за Близнаци: Двойка жезли

Близнаци, ти си човек, който обича идеите, но на 9 април преминаваш от говорене към действие. Картата таро „Две жезли“ е символ, ориентиран към действие.

Идеята е, че работите за успех и осъществявате мечтите си, като устоявате на изкушението да се задоволите с достатъчно добро. Особено ако сте живели със страх от промяна. Готови сте да се отдръпнете от „ами ако“-тата и да се приближите към сигурността.

Таро хороскоп за четвъртък за Рак: Деветка пентакли

Рак, вие не сте толкова нуждаещи се, колкото може би карате другите да вярват. На 9 април разкривате колко много можете да направите сами. Деветката пентакли символизира изобилие и даровете, които идват от живота в царство на изобилие.

Мисленето ви се променя в начина, по който говорите за себе си и обстоятелствата си, преминавайки от начин на мислене, основан на липса, към начин на мислене, основан на проява. Преминавате от нужда от други, за да ви покажат пътя, към това да бъдете гуру на вашата група приятели с проницателни истории и полезни отговори.

Таро хороскоп за четвъртък за Лъв: Шест пентакли

Ако сте били възприемани като не особено щедри, на 9 април работите върху промяната на тази репутация. Шестте пентакли са за щедро и щедро споделяне. Спирате да се притеснявате, че няма да имате достатъчно за себе си, ако давате на другите.

Вместо това, вие виждате живота като цикъл. Давате сигнали на вселената, че сте от хората, които споделят полученото. Сега другите ви възприемат като щедър дарител.

Таро хороскоп за четвъртък за Дева: Седем мечове

Може да си мила, Дево, но знаеш, че това не означава, че си лековерна. На 9 април, Седемте меча подчертават, че непознат, който не знае колко си проницателна, може да те вземе за глупак.

Усещате това у другите и се вслушвате в интуицията си, когато нещата не се усещат както трябва. Вместо да подкопавате интуицията си, вие ѝ се доверявате и избягвате проблемите, преди да се случат.

Таро хороскоп за четвъртък за Везни: Шест чаши

Обичате да си спомняте за най-скъпите си детски спомени, Везни, което е представянето на картата таро „Шест чаши“. На 9 април се отдайте на красотата на размисъла и помислете колко сладко е било времето ви на земята досега.

Научавате се да си възвръщате моментите на невинност, като сте игриви. Вашата откритост ви дава шанс да почувствате емоциите си дълбоко и да събудите отново чувство на удивление и надежда, помагайки ви да преодолеете тъгата от скорошно разочарование.

Таро хороскоп за четвъртък за Скорпион: Рицари на чашите, обърнати

Днес отваря вратата към предаване, което ви дава сила да живеете живота, без да бъдете повлияни от негативизма на друг човек. Скорпионът, Рицарите на Купите, обърнат, е свързан с променливото настроение у вас или у друг. На 9 април не забравяйте, че от вас зависи да решите как ще протече денят ви.

Начинът, по който реагирате на света или хората около вас, е контролируем и въпреки силното ви желание да контролирате ситуациите, това не винаги е възможно. Единственото нещо, което наистина можете да контролирате, сте вие ​​самите.

Таро хороскоп за четвъртък за Стрелец: Десетка мечове

Когато стигнете до определена точка, може да ви се струва, че няма изход или възход. И все пак, на 9 април, Десетката мечове ви учи, че дъното е само отправна точка. То може да бъде най-силната основа за подобряване на живота ви.

Вместо да вярвате, че сте заседнали или че не можете да продължите в дадена връзка, вие откривате колко сте устойчиви. Намирате отворената врата към промяната, която ви насърчава да останете оптимисти и да вярвате в надеждата.

Таро хороскоп за четвъртък за Козирог: Дяволът

Таро картата Дяволът за Козирог е за самоналожени ограничения или чувство на изкушение да направите нещо, което знаете, че не бива. На 9 април можете да изберете да използвате тази енергия във ваша полза. Когато искате да промените област от живота си, дайте си разрешение да се ограничите от участие в дадена дейност.

Когато постигнете целта си и се чувствате добре от постигнатия напредък, наградете се с това, което искате да насърчавате повече в живота си.

Таро хороскоп за четвъртък за Водолей: Тройка пентакли, обърната

Понякога изглеждате като човек, който обича да работи сам, но сега осъзнавате колко хубаво може да бъде да работите като част от екип и на 9 април решавате да насърчите повече екипна работа в личния си живот. Трите пентакли, обърната карта таро, ви кани да проучите как да подобрите сътрудничеството с другите, когато завършвате проекти или просто правите нещо толкова просто, колкото да се разхождате заедно.

Водолей, днес блестящо изпробваш какво работи, което позволява на хората да споделят идеи и да поемат тежестта на различни задачи, правейки деня изключително продуктивен.

Таро хороскоп за четвъртък за Риби: Шест мечове, обърната

Риби, вие преминахте през най-трудната част от годината и на 9 април сте готови да прегърнете ново бъдеще. Шестицата мечове, обърната, е за затваряне на пътя и намирането му в живота ви чрез откъсване от това, което някога е имало смисъл, но вече не е толкова специално за вас.

Вие изследвате нови преживявания и създавате нови спомени, които заместват старите. Чистото начало е идеалният лек за миналата тъга, помагайки ви да гледате с нетърпение към бъдещето.