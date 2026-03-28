Тези 3 зодиакални знака привличат късмет и нови възможности преди края на пролетта на 2026 г.

Пролетта е начинът, по който природата ни напомня, че всеки край носи семената на ново начало. С удължаването на дните и цъфтежа на цветя по земята, въздухът сякаш е изпълнен с възможности. В астрологията пролетта означава повече от сезонна промяна – тя символизира движение, прераждане и преход от вътрешно отражение към външно действие.

Таро хороскоп за 28 март

Планетарните енергии на пролетта на 2026 г. ще ни насърчат всички да се отърсим от зимния застой и да продължим напред. Това е време, когато намеренията, подхранвани в мълчание, започват да пускат корени.

Вселената сега възнаграждава онези, които са работили върху себе си и са готови да се приведат в съответствие с най-високия си потенциал.

Преди настъпването на лятото, три зодиакални знака ще преживеят изобилен напредък в областите, които са най-важни за тях: интимни връзки, кариерни успехи, неочаквана подкрепа от приятели и съюзници и емоционална яснота, която лекува и вдъхновява.

Телец

Телецът може много конкретно да усети повече щастие и по-стабилни възможности до края на пролетта. Това не е енергия на хаос или внезапни обрати, а период, в който нещата могат да се подредят по по-здравословен и по-ползотворен начин.

Венера е в Телец от 30 март до 24 април, Слънцето навлиза в Телец на 20 април, Меркурий е в Телец от 3 до 17 май, а на 16 май има Новолуние на 25°57′ Телец. Това е много мощна последователност по отношение на темата за парите, личните ценности, преговорите, купуването, продажбата, работата, тялото и любовта.

За Телеца щастието не е задължително да се проявява като голяма драма или спектакъл до края на пролетта. Много по-вероятно е то да дойде чрез добра сделка, умно решение, конкретно предложение, по-добър работен ритъм, по-голяма сигурност или човек, с когото всичко е по-просто и по-ясно.

Точно затова сте сред тези, които могат да спечелят най-много в реалния, ежедневен живот до края на пролетта.

Близнаци

Близнаци навлизат в период, който е много по-жизнен, бърз и по-богат на възможности, отколкото беше в началото на годината. Венера влиза в Близнаци на 24 април, а на 26 април Уран се връща в знака на Близнаци и остава там с години, което е чудесен сигнал за новини, обрати, неочаквани срещи, технологичен и бизнес напредък и съвсем различно усещане за бъдещето.

След това идва още по-силна вълна: Меркурий навлиза в Близнаци на 17 май, Слънцето на 21 май, а новолунието пада на 24°03′ Близнаци в нощта на 14 срещу 15 юни.

Когато толкова много планети и една важна лунна фаза се съберат в един и същи знак за толкова кратък период от време, това почти винаги означава нов цикъл, по-голяма видимост, повече обаждания, повече контакти и повече възможности да се задвижи нещо веднага.

За Близнаци това е особено добро за медии, образование, писане, маркетинг, продажби, социални медии, пътувания и всяка история, където скоростта, идеите и комуникацията са важни.

Рак

Ракът е може би знакът, който има най-силна защита и най-голям потенциал за личностно израстване до края на пролетта. Основната причина е Юпитер в Рак и Юпитер директно, което от средата на март засилва усещането, че врати, блокирани с месеци, се отварят.

Този транзит обикновено носи повече самочувствие, повече подкрепа отвън и повече възможности човек да се насочи към това, което е наистина важно за него.

За много Раци това може да се прояви чрез работа, по-голяма видимост, преместване, семейно решение, по-лесно разрешаване на жилищни проблеми или усещането, че правилните хора най-накрая се появяват в точния момент.

Допълнителен плюс идва на 19 май, когато Венера навлиза в Рак, а след това на 1 юни, когато Меркурий навлиза в Рак, така че краят на пролетта става още по-отворен за вас към любов, споразумения, финанси и полезни разговори.