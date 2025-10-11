Това, което 100 години им причинявахме, Турция ни го върна за един ден

Думите са на колоритния Вили Вуцов, в студиото на БНТ - коментар след поредното унижение на българския национален отбор по футбол - Още: България помечта, но бързо се върна в реалността! Турция писа "Отличен 6" на "лъвовете"

Вуцов изрече запомнящата се реплика, защото досега Турция никога не беше печелила официален мач в България. Все още на национално ниво ние водим в съперничеството, вече с 10:8 победи, което обаче едва ли топли когото и да е.

"Работи се на парче, срамуваме се", каза Вуцов, който призна, че заради такива мачове вече не иска да идва да коментира мача. Той се възмути как постоянно се правят експерименти - сега, с 8 нови футболисти. Те сигурно за пръв път се виждат, добави Вуцов. Второто полувреме бяхме жалка гледка, каза специалистът.