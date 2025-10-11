Бясна стрелба и сблъсъци: Военни действия между Пакистан и Афганистан (ВИДЕО)

Поредна гореща зона на военни действия, този път в Азия - Пакистан и Афганистан влязоха в боеве тази вечер. Това не е първи епизод от тази нова война - преди няколко дни Пакистан нанесе удари, с които целеше да елиминира видни членове на пакистанско движение на талибаните, които управляват в Афганистан. Пакистански въздушни удари имаше чак в Кабул.

BREAKING: Intense clashes have erupted at several points along the Afghanistan–Pakistan border. pic.twitter.com/ymIG6nmitu — Clash Report (@clashreport) October 11, 2025

"Ал Джазира" съобщава, цитирайки източник от страна на талибаните, че сблъсъци с пакистански военни има в 7 гранични провинции на двете държави.

"Афганистан се използва като база за операции срещу Пакистан и има доказателства за това. Необходимите мерки, които трябва да бъдат взети за защита на живота и имуществото на народа на Пакистан, ще бъдат взети и ще продължат да бъдат вземани", заяви вчера говорителят на пакистанското министерство на отбраната Ахмад Шариф.

Отношенията между Исламабад и Кабул вървят надолу години наред, като през миналата година в Пакистан са загинали над 2500 души, убити при терористични атаки - главно военни. През тази година, дотук, още преди завършека ѝ, числото на жертвите е де факто същото. Много често жертви стават пакистански войници, в близост до границата с Афганистан. Видимо е и как талибаните във външната си политика търсят все повече сближаване с Индия - вечният съперник на Пакистан.

Taliban reinforcements arriving to the line of contact at the Afghanistan-Pakistan border. pic.twitter.com/S3aO09uqmf — Clash Report (@clashreport) October 11, 2025