Уникално посрещане за Карлос Насар на българска земя! Той показа, че е максималист (ВИДЕО)

Световната звезда във вдигането на тежести Карлос Насар се завърна на българска земя след поредната си титла от планетарен форум! 21-годишният тежкоатлет кацна на софийското летище с полет от Франкфурт. Той бе посрещнат от най-близките си хора и по традиция - с питка и гайди. Насар даде интервю пред медиите, в което подчерта подкрепата, която е получил, и коментира борбата с иранските състезатели.

"Чувствам се на правилното място, когато съм у дома. Чувствам се добре, чувствам се спокоен и се радвам, че направих това, което обещах. С такива хора като Христо Стоичков, които ме подкрепят, мога да вдигна целия свят. С всички хора, които ме подкрепят - мога. И трите щаба на иранците играха срещу мен, като може би заради това не успяха да вземат медали. Малко ме разклатиха на изхвърлянето, но не можаха да ме стигнат на изтласкването. Това, което се случи, беше недоразумение и го показах", заяви Насар.

Побеждавам със сила, подкрепа, смелост, вяра. С много компоненти в едно. Беше доста трудно с всички срещу нас. Не се разколебахме за нито един момент. Реагирахме бързо и овладяхме положението. Продължавам да тренирам, тъй като това лято спрях за малко, за да починат рамената и това забави подготовката и мобилността ми", допълни той.

"Имам да доизчиствам опит. Особено на изхвърлянето видяхме, че от три опита направих три различни движения. За простото око не се вижда, но човек, който разбира от вдигане на тежести, го вижда. Работата с Асен Златев ми влияе много добре, готов съм да печеля още медали. Надявам се да сбъдна мечтата му да стане двукратен олимпийски шампион", завърши световният шампион.