Недоволство от севернокорейските военни, изпратени уж на помощ на руската армия във войната й срещу Украйна, а в действителност повече пречещи отколкото помагащи, изрази руски военен блогър. Пропагандистът, свързан със Северната групировка руски сили, се оплаква, че севернокорейските войници не само че не помагат особено, но с тях е трудно да се справят - дори се опитват да крадат на руснаците оръжието.

"Кажете ми, къде са корейците? Къде е този "звезден десант", за който писахме - постоянно ни питат? Къде са тези азиатски терминатори? ... Къде са воините на Ким? Съществуват ли те изобщо?", бесен е пропагандистът в телеграм канала си "Северный канал".

Друго описание пак от канала му, стъпило на свидетелства на руски войници, които си имат вземане-даване със севернокорейците: "Тези типове са безразсъдни: обикалят и мародерстват, дори през нощта. Влизаха в мазето ни няколко пъти – опитаха се да ни откраднат картечниците, но не се получи; охраната ни остана да ни държи под око. Все пак успяха да грабнат няколко пълнителя и нож."

Това, което севернокорейците основно правели, било да се занимават с разминиране и с противодействане на дроновете в Курска област. Отгоре на всичко те понякога блокирали движението на руската военна техника по пътищата заради езикови недоразумения.

Друго недоволство на z-патриота е, че севернокорейците ги хранели по-добре от руските войници в болниците. А руските военни в повечето пъти били длъжни сами да си купуват лекарства и храна. Тази разлика в отношението явно сериозно дразни редовите руски военни.

Още нещо - блогърът пише, че новият командир на руския 22-ри мотострелкови полк, който действа в северната част на Сумска област, отказва отпуск на руските военни докато "не превземат град Суми", макар много от тях да не са се вземали отпуск от повече от година. Руснаците не само че са на над 40 километра от Суми, но в момента се бият да удържат позициите си, а не да напредват.

По думите на блогъра, руското командване отказва отпуски и на артилеристи от 30-ти мотострелков полк, освен ако войниците не си платят подкуп от 150 000 рубли (1838 долара) за седмица отпуск".

