1400 км не са проблем: Украинска атака с дронове подпали руска рафинерия (ВИДЕО)

Пореден успешен украински удар с дронове срещу руска рафинерия - отдавна това не е новина, а реалност. И за пореден път ударът е на голямо разстояние - 1400 километра, чак в Башкирия. Атакуваната и уцелена рафинерия е "Башнефт-Новойл".

Още: Тръмп говори гръмко, действа плахо – ребусът "Украйна" си стои. Нова руска рафинерия гори (ОБЗОР - ВИДЕО)

Потвърждение за атаката дадоха от Службата за сигурност на Украйна (СБУ). В Телеграм има видеокадри и снимки, които вече са геолокализирани - няма грешка, пожар в рафинерията има. А на база визуално известното, заключението е, че е подпален агрегат за преработка на суров петрол АВТ-5. Това е основната инсталация за рафиниране и без нея работният процес в предприятието е невъзможен.

Има неофициални данни, че инсталация АВТ-6 също е поразена, но визуално потвърждение няма, за разлика от АВТ-5.

По-рано днес летището в Уфа спря работа заради опасност от дронове, а руското военно министерство съобщи за 5 свалени дрона в Башкирия.

Още: Точно поправи една инсталация и друга е извън строя: Историята на руската КИНЕФ и украинските дронове

