Тоталитарна държава е №1 на Световното по вдигане на тежести! Конкуренцията е много далеч

Тоталитарната държава Северна Корея се утвърди като световна сила във вдигането на тежести. Азиатската страна, която е управлявана еднолично от Ким Чен Ун, завърши с 9 медала в двубоя на планетарния форум във Фьоде, Норвегия, което я класира на първо място в отборната надпревара. Турнирът започна на 2-ри октомври и приключи на 11-и с категорията над 110 кг. Мъжете на Корейската народно-демократична република грабнаха три сребърни и едно бронзово отличие, а жените - пет златни.

На втора позиция в подреждането е Колумбия с по едно злато и сребро и три бронза. Тайландците са трети с общо четири отличия, следвани от САЩ с три. Петото място поделят Китай, Южна Корея и Узбекистан. След това е България със златото на световната звезда Карлос Насар. 1 медал имат още Армения, Индонезия, Норвегия и Турция.

В класирането по медали от всички движения и двубои Северна Корея има 17 златни медала, 5 сребърни медала и 1 бронзов медал. Колумбия - 2 златни, 5 сребърни и 5 бронзови, а топ 3 по този показател допълват Щатите. България е на 11-а позиция с 2 златни медала на Карлос Насар и бронз на Иван Димов.

