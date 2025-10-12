Новият селекционер на България: Да не бъдем черногледи, паднахме в капана на Турция

Новият национален селекционер на България Александър Димитров даде своето мнение след гръмкото поражение от Турция в двубой от квалификациите за Световното първенство по футбол. Той отбеляза психическия срив на "лъвовете" в началото на втората част, когато инкасирахме три бързи попадения. Специалистът призова футболната общественост да не бъде черногледа заради добрата първа част и гола на Радослав Кирилов, с който почти мигновено възстановихме паритета.

Димитров: Автоголът ни срина

"Автоголът ни срина. Имахме желание да подобрим нещата и влязохме в капана на Турция - техните контраатаки. Когато оставиш пространства, те те наказват. Вторият гол срина нашите играчи и те не можаха да се вдигнат. Психическата умора винаги води и до физическа", заяви Димитров след поражението на България от Турция.

"Турция е изключително силен и класен отбор. Какво по-хубаво от дебют срещу такъв отбор. Видяхме класата на Турция. Да не бъдем черногледи и да поздравим играчите за първото полувреме. Това искаме да виждаме, но не само едно полувреме. Има футболисти, от които съм много доволен като желание и старание. Много съм доволен през първото полувреме като желание и дисциплина", допълни той.

"Позитивното беше, че върнахме първия гол и то много бързо. Има разлика в цената на играчите. Когато си много скъп футболист, ти си психически устойчив. Когато имаш някакви проблеми, ти не можеш да се върнеш", каза Александър Димитров.

ОЩЕ: На потъващ кораб нов капитан не му е нужен! За Димитров е по-лесно да смени Тръмп и да иде до Марс