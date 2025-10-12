Войната в Украйна:

Новият селекционер на България: Да не бъдем черногледи, паднахме в капана на Турция

12 октомври 2025, 00:14 часа 507 прочитания 0 коментара
Новият селекционер на България: Да не бъдем черногледи, паднахме в капана на Турция

Новият национален селекционер на България Александър Димитров даде своето мнение след гръмкото поражение от Турция в двубой от квалификациите за Световното първенство по футбол. Той отбеляза психическия срив на "лъвовете" в началото на втората част, когато инкасирахме три бързи попадения. Специалистът призова футболната общественост да не бъде черногледа заради добрата първа част и гола на Радослав Кирилов, с който почти мигновено възстановихме паритета.

Димитров: Автоголът ни срина

"Автоголът ни срина. Имахме желание да подобрим нещата и влязохме в капана на Турция - техните контраатаки. Когато оставиш пространства, те те наказват. Вторият гол срина нашите играчи и те не можаха да се вдигнат. Психическата умора винаги води и до физическа", заяви Димитров след поражението на България от Турция.

Пас към миналото

"Турция е изключително силен и класен отбор. Какво по-хубаво от дебют срещу такъв отбор. Видяхме класата на Турция. Да не бъдем черногледи и да поздравим играчите за първото полувреме. Това искаме да виждаме, но не само едно полувреме. Има футболисти, от които съм много доволен като желание и старание. Много съм доволен през първото полувреме като желание и дисциплина", допълни той.

"Позитивното беше, че върнахме първия гол и то много бързо. Има разлика в цената на играчите. Когато си много скъп футболист, ти си психически устойчив. Когато имаш някакви проблеми, ти не можеш да се върнеш", каза Александър Димитров.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: На потъващ кораб нов капитан не му е нужен! За Димитров е по-лесно да смени Тръмп и да иде до Марс

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Александър Димитров Световно първенство по футбол Световно първенство по футбол 2026 Турция отбор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес