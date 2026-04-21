40 години по-късно: Катастрофата в Чернобил все още вреди на бременните жени

В Украйна все още се откриват радионуклиди (атоми с нестабилни ядра, които спонтанно се разпадат, излъчвайки йонизираща радиация) в плацентата на бременни жени. Това се отразява негативно на бременността и здравето на децата. Юрий Антипкин, генерален директор на Всеукраинския център за майчино и детско здраве към Националната академия на медицинските науки на Украйна, доктор на медицинските науки, професор и академик на Националната академия на медицинските науки на Украйна, говори за това по време на пресконференция, озаглавена „40 години от катастрофата в Чернобил: последствия, предизвикателства и заплахи“.

„Наблюдаваме тези изследвания от 40 години. По-рано тази година открихме и натрупване на радионуклиди в плацентата. Това са предимно стронций и цезий-137. Доказахме, че ако в плацентата се открият приблизително 10 бекерела на килограм телесно тегло, съществува риск от спонтанен аборт и здравословни проблеми за новороденото. А по-рано тази година открихме 19 бекерела на килограм телесно тегло“, каза Антипкин. Той добави също, че децата, чиито родители са били ликвидатори на аварията в Чернобил, имат наследствена мутация, предаде УНИАН.

„Причината, поради която цитирам тези данни, е да гарантирам, че не намаляваме бдителността си. Хората трябва да помнят, че нуклидите все още циркулират в природата. Те не трябва да купуват храна от спонтанни пазари и трябва да се провежда радиационен мониторинг. Защото това, което влиза в телата ни, особено на бременните жени, е най-вече чрез храната“, обясни Антипкин.

