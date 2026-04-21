"Демократична България" ще има повече депутати от "Продължаваме промяната" в коалицията (СПИСЪК)

За първи път "Демократична България" ще има повече народни представители от партньорите в коалицията от "Продължаваме промяната" в новия 52-и парламент, показват предварителните изчисления на разпределението на мандатите. Часове след края на обработката на изборните протоколи и сметките с преференциалния вот предстои обявяването и на пълния списък с избраните за нови 240 депутати, а според данни на "Дневник" формацията на Асен Василев ще има 16 депутати, а ДБ - 21 депутати.

Причината се крие именно в разместванията на листите посредством преференциалния вот на избирателите, които променят партийните повели за квотно разпределение на листи, водачи и последващо представителство в коалицията.

Кои влизат?

Резултатът на ПП-ДБ на изборите на 19 април бележи повишение след протестите от декември 2025 г., но практически представителството се запазва почти същото. От последните предсрочни избори 62 771 души повече са гласували за обединението (346 074 срещу 408 845 гласа), а парламентарната група ще бъде от 37 депутати, вместо досегашните 36. Със сигурност в следващия парламент ще липсват редица разпознаваеми представители на коалицията като Кирил Петков, Лена Бориславова, Даниел Лорер и Явор Божанков, които по различни причини останаха извън ПП-ДБ.

Без мандат обаче ще останат и депутати от ПП в предишния парламент като Васил Пандов (изместен с преференции), както и Кристина Петкова и Деница Симеонова, които не получават мандат от областите си съотв. Перник и Враца.

Така в новото Народно събрание като депутати от формацията на Асен Василев ще видим самия лидер на ПП, Йордан Терзийски (Велико Търново), Богомил Петков, който влиза от Габрово, Ивайло Шотев (Пазарджик), Богдан Богданов (Плевен), Татяна Султанова (Сливен) и Радослав Рибарски (Стара Загора). В състава на парламента ще са и Борис Джолев, дъщерята на кмета на Хитрино Айлин Пехливанова (Шумен) и завръщащия се в НС бивш зам.-председател на събранието Мирослав Иванов (Бургас).

От 24 МИР "Продължаваме промяната" получава само един мандат - той ще е за адвокат Велислав Величков от инициатива "Правосъдие за всеки". На тези избори той е кандидат от гражданската квота на партията. Трима представители на "Да, България" пренареждат листата и заради това Васил Пандов ще остане извън парламента.

От лидерския 25-и район формацията на Асен Василев получава двама депутати - бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков, както и Мартин Тихомиров. Той е член на "Продължаваме промяната", като отскоро формацията опитва да го наложи като представител на ромите.

Дилемите

В Столичния 23-ти МИР мандат печели Николай Денков, пише още изданието. След това обаче Божидар Божанов (Да, България) и Елисавета Белобрадова (Да, България) пренареждат листата благодарение на своите рекордни съотв. 13 528 и 9864 преференции, изтласквайки назад в подредбата Венко Сабрутев и Стою Стоев. Те обаче също се очаква да са депутати, тъй като от района се очаква ПП-ДБ да вземат 7 мандата. Мандат има и за лидера на ДСБ ген. Атанас Атанасов. Ако Денков, който е водач и в Благоевград, се откаже от софийския си мандат, то той би проправил път на Иво Михайлов, който е кадър на "Продължаваме промяната."

Друга дилема е свързана с лидера на партията Асен Василев като водач на листите в Пловдив-град и Хасково. Той е спечелил два мандата, като трябва да избере откъде ще влезе - ако предпочете Пловдив, то ще остави Манол Пейков (Да, България) извън 52-ото Народно събрание, но ще върне Владислав Панев, който би влязъл на мястото му от Хасково. Панев е в листите като квота на ДСБ.

С това разпределение партията вкарва трима нови депутати - Марин Тихомиров, Иво Михайлов и Велислав Величков.

Депутатите от "Да, България"

От избора на Асен Василев откъде да стане депутат ще зависи колко ще са депутатите на "Да, България". Формацията с лидери Ивайло Мирчев и Божидар Божанов ще имат 14 или 15 депутати.

С отличителен преференциален вот Стела Николова пренарежда листата във Варна със своите 4808 преференции и става втора в подредбата. От Добрич отново депутат става Свилен Трифонов, от Разград - Джипо Джипов, от София- област - бившият министър на правосъдието Атанас Славов, а от лидерския 25-район депутат става Александър Симидчиев. Бившият правосъден министър Надежда Йорданова става депутат от Русе, след като Иван Белчев отказа да участва на тези избори.

От Бургас се очаква в парламента да се върне бившият депутат Димитър Найденов, който на предните избори не получи мандат. Изненада има в Пловдив. Благодарение на преференции осмият в листата Чило Попов става втори и си осигурява депутатска карта.

От 23 МИР редом с Белобрадова и Божанов в парламента се завръща и Александра Стеркова, която получава мандат.

В 24 МИР с 6837 гласа младото лице на коалицията Анна Бодакова също ще бъде народен представител. Благодарение на преференции от района депутат ще стане и Мартин Димитров.

Депутатите от ДСБ

ДСБ не пренарежда нито една листа в страната, но пък предварително заложените квоти ѝ осигуряват между шест и седем депутати. Финалният им брой зависи от избора на Асен Василев между Пловдив и Хасково (когато ще влезе Владислав Панев - квота на ДСБ).

Сред депутатите от партията няма изненади, пише още "Дневник". От 25-ти район депутат ще стане Катя Панева, от 23-ти партийният лидер Атанас Атанасов. Йордан Иванов отново печели мандат от Пловдив-област, а Любен Иванов - от Видин. Двамата нови депутати от ДСБ идват от Варна - това са зам.-кметът Павел Попов и Калоян Иванов.

