Гюров: Разследванията за купен вот се удариха в стена от прокурори

Служебният премиер Андрей Гюров отчете по-честни избори и по-високо обществено доверие, но постави остро въпроса за блокирани разследвания на купения вот. В публикация във Facebook той заявява, че усилията на МВР срещу изборните нарушения „се удрят в стена от прокурори“, като въпреки десетките установени случаи няма нито един свален имунитет. Според него това поставя под съмнение дали постигнатият напредък може да се задържи.

„Този път хората бяха повече от схемите. С това ще се запомнят тези избори“, пише Гюров. „Дойдохме с мисията честен вот и нито за миг не отстъпихме“, допълва той, като посочва, че кабинетът е бил подложен на „фалшиви новини, медии бухалки и обвинения по поръчка“. „Останахме изправени. И българските граждани го усетиха“, отбелязва още премиерът.

По думите му по-високата избирателна активност и засиленото доверие са пряко свързани с конкретни действия на институциите. Гюров изтъква, че сигналите за нарушения са нараснали с около 200%, което според него показва, че държавата е започнала да функционира според обществените очаквания. Оценката за изборния процес е потвърдена и от наблюдателите на ОССЕ и ПАСЕ, както и от политическите сили, макар и „с половин уста".

В същото време той предупреждава, че проблемът започва след изборния ден. „Две трети от разследванията на МВР се удариха в стена от прокурори“, пише Гюров, поставяйки под съмнение ефективността на съдебния етап.

Като конкретен пример той посочва ситуацията в градската прокуратура, където резултатът е „72:0 в полза на МВР“. „72 души с имунитет - кандидати за парламента - уличени като брокери на вот. 0 със свалени имунитети“, подчертава той.

„Това означава бойкот - и на разследването, и на възможността за възмездие", предупреждава премиерът и допълва, че съществува реален риск същите лица да се появят отново на следващите избори, когато настоящият кабинет вече няма да е на власт.

В заключение Гюров подчертава, че постигнатото не бива да бъде обезценявано, но ясно очертава къде се намира следващото предизвикателство. Той призова политическите партии да прекратят използването на служебния кабинет за предизборни атаки и да поемат отговорност за решенията:„Изборите минаха. Време е партиите да спрат да си правят кампания на гърба на служебния кабинет и министрите. Пред тях са задачите. От тях се очакват решенията.“