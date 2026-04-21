Силно класиране за Диан Пампорджиев на Европейското по вдигане на тежести

21 април 2026, 23:02 часа
Снимка: Bulgaria Weightlifting
Диан Пампорджиев се класира на седмо място в категория до 71 килограма на Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми. Българинът направи добро състезание според възможностите си и даде седми резултат в изхвърлянето и шести в изтласкването, за да събере двубой от 302 килограма. Шампион стана турчинът Юсуф Генч. Сребърен медалист в двубоя е арменецът Гор Сахакян. Топ 3 допълва Яхор Папов.

В първото движение той направи три успешни опита, като най-силният от тях бе на 134 килограма. Той стартира със 128 килограма, а след това вдигна и 132. В изтласкването българинът направи успешно начало на 168 килограма, но след това на два пъти не успя да се справи със 174.

Окачените бутонки

Шампион стана турчинът Юсуф Генч, който завърши с двубой от 332 килограма. Генч бе трети след изхвърлянето със 147 килограма, но в изтласкването успя да вземе златото още с първия си опит, който бе на 185 килограма. Сребърен медалист в двубоя е арменецът Гор Сахакян с 330 килограма. Сахакян зададе стандартите в изхвърлянето със 150 килограма, но постижението му в изтласкването от 180 килограма бе едва трето по сила.

На почетната стълбичка се качи и роденият в Беларус, но състезаващ се като индивидуален неутрален атлет Яхор Папов, който постигна общо 328 килограма. Папов бе пети след първия кръг с едва един успешен опит на 145 килограма, но разкри потенциала си в изтласкването, където даде втори резултат от 183 килограма.

ОЩЕ: Фантастично! Младата Бояна донесе 2 медала на България от Европейското по вдигане на тежести!

Джем Юмеров
Още от Още спорт
