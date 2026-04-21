21 април 2026, 6:36 часа 327 прочитания 0 коментара
Снимка: Triggermouse/Pixabay
Обнадеждаващи ранни резултати от ваксина срещу рак на панкреаса

Ранно проучване на персонализирана мРНК ваксина срещу рак на BioNTech показа, че около половината от пациентите с рак на панкреаса развиват силен имунен отговор, като повечето от тях са все още живи 4-6 години по-късно. Припомняме, че германската компания преживя бум след като направи ваксина срещу Ковид и тя беше една от широко използваните по време на пандемията.

Нова ваксина действа чрез "обучение" на имунната система да се насочи към специфичните туморни мутации на всеки пациент след операция. Проучването обаче е малко, защото е предварително - обхваща общо 16 пациенти, като 8 от тях са развили силен имунен отговор. От 8-те със силен имунен отговор, 7 са все още живи до 6 години по-късно, в сравнение с много по-лоши резултати при пациентите, където не е имало силен имунен отговор след приема на ваксината, съобщава NBC News.

Вече е в ход по-голямо проучване - Фаза 2, за да се потвърди дали ваксината наистина подобрява въможностите да живееш повече, ако си болен от рак на панкреаса - един от най-опасните и агресивни видове рак, предизвикващ заболяване, което много често е с фатален изход. Ракът на панкреаса е много опасен, защото е трудно да се открие рано, разпространява се бързо и е труден за лечение. Ако имаш такъв вид рак, шансът в световен мащаб да живееш след като го развиеш за всички стадии на болестта е едва между 5 и 13%. Ако ракът е открит навреме и е възможно хирургичното му отстраняване, 5-годишната преживяемост може да достигне 35–44%.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Рак на панкреаса BioNTech ваксина рак на панкреаса
