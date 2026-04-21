Великата пирамида в Египет: Учен разкри какво е било нейното предназначение

Произходът на Великата египетска пирамида отново е под въпрос. Изследователите не са сигурни в общоприетата дата за нейното построяване, а именно около 2600 г. пр.н.е., по време на управлението на фараона Хуфу. Това се съобщава в предаването „Шоуто на Шон Райън“.

Конвенционалната египтология предполага, че пирамидата е построена от древни работници от варовикови блокове, добивани наблизо, и че е служила като гробница на владетел от Четвъртата династия преди приблизително 4500 години. Алтернативни изследователи обаче предполагат, че структурата може да е значително по-стара или да е имала различно предназначение.

Египетската пирамида може да е била енергийна система

В предаването „Шоуто на Шон Райън“ Ей Джей Джентиле заяви, че в ключови камери на пирамидата са открити следи от вещества, които биха могли да показват химични реакции.

„Има доказателства за цинков хлорид от едната страна и солна и сярна киселини от другата“, казва той.

Джентиле също предполага, че това може да показва възможни реакции в структурата. Той смята, че комбинацията от такива вещества би могла да предизвика реакции вътре в пирамидата, което предполага, че тя може да е имала функция, различна от гробница.

Поддръжниците на тази хипотеза смятат, че пирамидата може да е била по-сложен технологичен обект, отколкото е общоприето, което повдига въпроси относно действителните ѝ строители.

Какво казват египтолозите?

В същото време египтолозите отхвърлят тези теории, отбелязвайки изобилните археологически доказателства за строежа на пирамиди по време на Древен Египет. Изследователите също така посочват открити записи за транспортиране на камъни по Нил и използването на рампи и организиран труд.

Джентиле също поставил под въпрос традиционната версия за произхода на пирамидата.

„Смята се, че това е гробницата на Хуфу, но в никоя пирамида никога не са открити мумии. Египтолозите казват, че са били откраднати, но няма доказателства за това“, казва той.

Идеята за по-древен произход на пирамидите става популярна през 90-те години на миналия век благодарение на алтернативни теории, по-специално на „теорията за корелацията на Орион“, която свързва местоположението на пирамидите със съзвездието Орион.

Някои смятат, че тази ориентация съответства на небето около 10 500 г. пр.н.е., което предполага много по-древен произход на комплекса. Повечето експерти обаче отхвърлят тези твърдения.

Джентиле също така предполага, че пирамидата може да е функционирала като вид енергийна система, като вътрешните камери използват гравитацията, за да задействат химични реакции.

„Нейният дизайн позволява на материалите да се движат надолу под въздействието на гравитацията, което може да създаде водородни реакции“, отбеляза той.

Според него, гранитни камери с високо съдържание на кварц биха могли да генерират електрически ефект под налягане.

Въпреки тези хипотези, научната общност продължава да се придържа към традиционната версия за изграждането на Великата пирамида като гробница на фараона Хуфу, използвайки известни по това време инженерни технологии.

Името Хеопс е ​​гръцката форма на неговото име, докато в древен Египет името на фараона е било Хуфу. Следователно, името „пирамидата на Хуфу“ се среща най-често в научната литература.

