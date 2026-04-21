Мит или зловеща реалност: Може ли кокошка наистина да тича с отрязана глава?

Много кокошки умират от един бърз удар във врата. Но съществува поверие, че пилетата могат да тичат без глави, а имаше дори новинарски репортажи за пиле с прякор "Чудото Майк", което според съобщенията е живяло 18 месеца, след като един фермер се опитал — и не успял — да го убие, като му отрязал главата. Така че, наистина ли кокошките могат да оцелеят без глави?

Реалността е, че те не могат да живеят дълго по този начин – по-малко от минута, казаха експерти пред "Live Science". След обезглавяване кокошките обикновено махат с крила и движат краката си, каза д-р Марси Логсдон, ветеринарен лекар в Отдела за екзотични и диви животни във Ветеринарната учебна болница на Университета на щата Вашингтон в Пулман, Вашингтон. Въпреки това, "мисля, че действителното тичане наоколо е доста необичайно", каза Логсдон. "Обикновено става дума просто за силни мускулни контракции както на крилата, така и на краката, и това е нещо много често срещано", каза тя. Тези движения обикновено траят минута или по-малко, добави тя.

Отговорът на въпроса дали пилето е живо или мъртво в секундите след обезглавяването обаче зависи от това как се дефинира смъртта. При обезглавено пиле първо настъпва мозъчна смърт, а сърдечната смърт настъпва няколко секунди по-късно. Така че в тези моменти след мозъчната смърт и преди сърдечната смърт пилето може да се разглежда като живо или мъртво, в зависимост от използваната дефиниция за смърт.

Още: Как да "накараме" кокошките да снасят повече яйца?

Смъртта на мозъка е състояние на безсъзнание, при което целият мозък е трайно увреден и индивидът не може да диша самостоятелно. Електрическата активност на мозъка при пилетата спира в рамките на 30 секунди след дислокация на шийните прешлени (счупване на врата), според проучване от 2019 г., публикувано в списанието "Animals". Обезглавяването включва счупване на врата, така че според рамката на смъртта на мозъка или загубата на мозъчна активност, пилетата оцеляват няколко секунди след обезглавяването.

"Това не означава, че животните съзнателно осъзнават какво се случва през тези секунди, но има остатъчна електрическа активност", заяви за "Live Science" Андрю Иванюк, сравнителен невролог от Университета в Летбридж, Алберта, Канада, който е специалист по мозъка на птиците.

Сърдечната смърт, която настъпва, когато сърцето спре окончателно да бие, обикновено настъпва няколко секунди след мозъчната смърт, обясни Иванюк. "Разликата във времето е от порядъка на по-малко от 10 секунди", каза той.

В резултат на тези различни определения за смъртта, Логсдон счита движенията на пилето след обезглавяване за "постмортални рефлекси", докато Иванюк разглежда пилето като живо по време на тези последни движения.

Още: Кой е пръв - яйцето или кокошката: Има отговор

Пилетата се движат след обезглавяване, защото "в гръбначния мозък остава някаква остатъчна невронна активност", каза Иванюк. Продължаващото дишане също се дължи на остатъчна невронна активност, каза той. От друга страна, сърдечните мускули могат да продължат да се свиват и отпускат без нервен импулс – докато не им се изчерпи енергията и кислородът, каза той. Освен това, мозъкът обикновено изпраща сигнали, които казват на мускулите да се отпуснат, когато не са необходими, каза Логсдон. Обезглавяването на кокошка спира тези сигнали и когато това се случи, "понякога получаваме някои спазми", каза Логсдон. "Това изглежда много преувеличено при пилетата."

Чудото Майк

В случая с Чудото Майк нещата се развиват по съвсем различен начин. През септември 1945 г., както съобщи BBC през 2015 г., фермерът от Уисконсин Лойд Олсен обезглавява група пилета, за да ги занесе на пазара, но едно от тях не умира. В продължение на 18 месеца петелът, който става известен като Чудото Майк, обикаля САЩ като част от шоута. Олсен и съпругата му хранят петела през хранопровода му и му прочистват дихателните пътища, за да не се задуши, но в крайна сметка той се задушава до смърт през 1947 г., след като Олсен и съпругата му губят спринцовката за прочистване на гърлото, съобщи BBC.

Тази история може да изглежда като доказателство, че пилето може да живее без глава. Но реалността е, че има само един широко известен случай на пиле, което живее без част от главата си. Вместо да обезглави Майк, като пререже врата му направо, обясни Логсдон, фермерът "отрязва част от мозъка и по същество по-голямата част от лицето". Обезглавяването на Майк го оставя със задната част на мозъка, както и с едно ухо, отбеляза BBC. Вероятно е запазил мозъчния ствол, разположен в задната част на мозъка, който контролира основни физиологични функции като дишането и регулирането на сърдечната честота, каза Иванюк. Майк вероятно е имал и малкия мозък, който помага за координирането на движенията, каза Логсдон. "Вероятно това е причината, поради която той е бил в състояние да се изправи и да ходи, а не просто да тича наоколо и да маха с крака", каза Логсдон.