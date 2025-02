"Дяволски пари" са открити в езическо светилище в Нидерландия

Три ранносредновековни скривалища със златни и сребърни предмети, както и стотици монети са открити на "култово място" в Нидерландия. 1300-годишните находки може да са "дяволски пари" – монети или ценни съкровища, предлагани на езически богове – срещу които се противопоставяли ранните християнски мисионери в региона, съобщава ново изследване.

"Хората тук несъмнено са били германци", казва водещият автор на изследването и ръководител на разкопките Ян-Вилем де Корт, археолог в Агенцията за културно наследство на Нидерландия. Мястото е било на земя, традиционно разглеждана като саксонска територия, но местните жители може да не са се наричали саксонци. "Вероятно това е по-скоро термин, с който външни хора са наричали ​​езичниците като група", казва той пред Live Science.

ОЩЕ: Преди 18 000 години в Полша е имало канибали, които се хранели с мозъци

Treasures of Ancient Rituals: Archaeologists Uncover 7th-Century Cult Site



Archaeologists have uncovered a rare 7th-century medieval cult site with gold and silver offerings. Excavations near the village of Hezingen in the Netherlands revealed the remains of an open-air… pic.twitter.com/FPI9cECV8R