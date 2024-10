Две американки направиха нещо, считано за невъзможно в математиката (СНИМКИ)

Две американски гимназистки доказаха Питагоровата теорема с помощта на тригонометрия. Преди се смяташе, че това е невъзможно.

Келси Джонсън и Некия Джаксън представиха 9 решения наведнъж на конференцията на Американското математическо общество.

Two US high school girls proved Pythagorean theorem using trigonometry. This was previously thought to be impossible



Kalsi Johnson and Ne'Kia Jackson presented 9 solutions at once at the American Mathematical Society conference.



