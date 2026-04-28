Еволюционна мистерия: Предците на бозайниците са снасяли яйца

Международен екип от учени сложи край на дългогодишен дебат за това как са се размножавали далечните предци на бозайниците. Проучване на фосил на 250 милиона години потвърди, че листрозавърите, издръжливите тревопасни животни, доминирали на планетата след голямото пермско измиране, са снасяли яйца.

Уникален екземпляр беше открит в Южна Африка преди 17 години, но само съвременните технологии в Европейския синхротронно съоръжение (ESRF) позволиха подробно проучване на находката. Рентгеновата томография разкри перфектно навит ембрион в каменния нодул.

Ключовото доказателство беше непълното срастване на долната челюст, което показва, че индивидът все още не е бил способен да се храни сам и е умрял вътре в яйцето преди да се излюпи. Учените са открили, че листрозавридите са снасяли сравнително големи яйца с меки, кожести черупки. Големият жълтък е осигурявал на малките енергия за бързо развитие. Това е позволявало на новоизлюпените да се родят в напреднал стадий, самостоятелно да търсят храна и да избягват хищници без родителски грижи или кърмене.

Тази стратегия за „ бърз старт“ се е оказала решаваща за оцеляването на вида в екстремните горещини и продължителните суши, които са измъчвали Земята преди четвърт милиард години.

Това откритие не само запълва празнина в еволюционното дърво на бозайниците, но и ни помага да разберем механизмите, чрез които живите организми се адаптират към внезапните климатични промени.

Примерът с листрозавъра показва как ефикасните репродуктивни стратегии позволяват на отделните видове да процъфтяват дори след глобални екологични катастрофи, които унищожават по-голямата част от живота на планетата.

Друго интересно откритие е малка вкаменелост, открита в пустинята Гоби в Монголия. Тя разкрива съществуването на неизвестен досега вид ранен бозайник, живял преди приблизително 90 милиона години, според Daily Galaxy. Отбелязва се, че това откритие преобръща теорията на учените за най-ранните роднини на плацентарните бозайници.

Екземплярът е открит във формацията Баяншир. В това находищ са открити много малко фосили на бозайници в сравнение с други формации в региона. Само рядкостта на тази находка я отличава от повечето подобни открития, направени в по-добре проучени пластове.

Видът, наречен Ravjaa ishiii, принадлежи към семейство Zhelestidae, група ранни плацентарни бозайници, живели през късната креда. Тези животни са били малки, приблизително с размерите на мишки, и са еволюирали заедно с динозаврите, заемайки екологични ниши, които все още се изучават.

