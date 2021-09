Хибридният имунитет - това ли е решението, което слага край на пандемията КОВИД

Някои учени го наричат брониращ или супер имунитет, други дори златен. Но имунологът Шейн Кроти предпочита термина хибриден имунитет. „Като цяло хибридният имунитет срещу SARS-Cov-2 изглежда впечатляващо мощен“, пише Кротни в коментар за списание Science през юни.

Без значение кой как го нарича, този вид имунитет е добра новина в пандемията. През последните няколко месеца серия проучвания показаха, че някои хора имат невероятно силен имунен отговор срещу вируса. Освен че образуват огромен брой антитела срещу SARS-Cov-2, тези антитела се отличават и с поразителна гъвкавост – способни са да неутрализират не само всички познати до момента варианти на коронавируса, но и нови, които евентуално ще се появят в бъдеще.

„Можем основателно да смятаме, че тези хора ще са много добре защитени срещу повечето – а вероятно и срещу всички, варианти, които ще видим в близко бъдеще“, казва Пол Биениаш, вирусолог от Рокфелер университет, който е ръководител на някои от тези изследвания, цитиран от npr.org.

В едно от тях, публикувано миналия месец (но то не е потвърдено от независим научен екип), Биениаш и колегите му са открили, че антителата при тези хора могат успешно да неутрализират шест от притеснителните варианти на коронавируса, сред които Бета (южноафрикански) и Делта (индийски), както и няколко други вируса, свързани със SARS-CoV-2. Сред тестваните вируси имало един от прилепи, два от панголини, както и първият респираторен синдром SARS-CoV-1, причинил първата коронавирусна пандемия през 2002-2003 година. „Може и да е малко спекулативно, но смятам, че тези хора ще имат защита и срещу подобните на SARS вируси, които тепърва ще заразяват хора“, смята Биениаш.

Това са хора, които имат хибриден имунитет към вируса – заразили са се с него, след което са оздравели и са получили мРНК ваксината (на Pfizer/BionTech или Moderna). „Тези хора имат невероятен имунен отговор с ваксината“, казва вирусологът Теодора Хаджияну от Рокфелер университет. „Смятам, че те са в най-добра ситуация да се справят с вируса. Те могат дори да се справят със SARS-Cov-1, предишният коронавирус, който се появи преди около 20 години, и е много по-различен от SARS-Cov-2“, допълва тя.

Оказва се, че антителата при тях са способни дори да неутрализират вирус, специално модифициран в лаборатория да заобикаля тази защита. Този вируса е имал 20 мутации, които да предотвратят свързването на антителата към него и на практика при хора, които били само ваксинирани или само преболедували, имунната защита била безполезна. Но антителата при хора със хибриден имунитет успели да го неутрализират.

Според Хаджияну, това проучване показва колко ефективни могат да са мРНК ваксините при хора, преболедували коронавируса. „Има много изследвания, които са фокусирани върху откриването на ваксина, която да е ефективна срещу всички варианти на коронавируса. Оказва се, че ние вече имаме отговора. Но все пак има уловка – първо трябва да си се заразил със SARS-Cov-2. След инфекция изглежда, че антителата еволюират и стават не просто по-мощни, но и по-широкоспектърни, като по този начин са резистентни към мутации на вируса“, допълва тя. Все пак към момента Хаджияну и колегите й не знаят дали всеки преболедувал и след това ваксиниран ще има такъв забележителен имунен отговор. Изследването е включвало малко доброволци, тъй като е трудно за извършване и изисква огромен ресурс.

Все пак учените са обнадеждени, че това ще е така, тъй като е наблюдаван подобен силен имунен отговор при всички 14 пациенти, които са изследвани. Няколко други проучвания потвърждават тази хипотеза. В едно от тях, публикувано миналия месец в The New England Journal of Medicine, учени анализирали антителата, придобити у хора, заразени с първия вариант на вируса през 2002 и 2003 година, след което получили мРНК ваксина. Всички те постигнали забележителен имунен отговор, като освен че били в огромно количество, антителата били способни да неутрализират огромен спектър от SARS подобни вируси.

Въпреки обнадеждаващите информации, остават много въпросителни. Например, какво се случва, ако човек се зарази с коронавирус след ваксинация, а не преди това, както и може ли човек да развие такъв хибриден имунитет след трета доза ваксина?

Според имунолога Джон Уери от Университета на Пенсилвания при някои хора се наблюдава подобна еволюция на антителата дори само след ваксинация, въпреки че вероятно този процес се случва по-бързо при индивиди, които преди това са били заразени. В проучване, извършено с участието на самия Уери (отново то не е рецензирано от независим научен екип т.е. не е потвърдено независимо по научен метод), се вижда, че при хора, получили стандартните две дози ваксина, с времето антителата стават по-широкоспектърни и получават способности да разпознават и новите варианти на вируса. Така на теория трета доза ваксина ще задвижи напред еволюцията на антителата и те ще са още по-добре подготвени при среща със COVID-19. „Въз основа на всички тези проучвания изглежда, че в един момент имунитетът ни ще получи превъзходство над вируса. Така при малко повече късмет SARS-COV-2 ще премине в категорията вируси, които ни носят само лека настинка“, смята Биениаш.

Темата за така наречения хибриден имунитет разбуни духовете преди дни в Германия. Водещият имунолог на страната Кристиян Дростен обясни, че такъв може да се получи и при заразяване с коронавирус на здрави, но ваксинирани хора. Според него това дава сериозен тласък на имунната система. В поредния си подкаст, посветен на вируса, той заяви, че като относително здрав човек би избрал този път за себе си. „Да кажем, че като имунолог, моята цел е, след като вече имам имунитет след ваксините, бих искал да прекарам първата си инфекция, после ако има втора и дори трета. Тогава ще знам, че наистина съм имунизиран дългосрочно и ще виждам вируса все по-рядко“, казва имунологът. „Разбира се, има други групи от населението, които нямат право на този избор“, заяви той. Дростен все пак категорично подчерта, че говори за тази възможност въз основата на факта, че вече е получил две дози от ваксината и уточни, че говори само за себе си.

За рисковете от подобен ход предупреди и експертът на германските социалдемократи Карл Лаутербах. „Вярно е, че заразяване след две дози ваксина усилва имунитета. Но аз лично не бих препоръчал на никого подобен риск, тъй като дори напълно ваксинирани хора могат да попаднат в болница с тежка инфекция. Освен това не може да се изключи възможността за дълъг COVID дори при имунизирани. И на трето място – подобна практика увеличава сериозно рисковете за предаването на заразата на неваксинирани хора“, категоричен е той.