Истинското лице на Исус: Разкопки в Турция шокираха археолозите

Мащабните разкопки в днешна Турция, някога древна Анатолия, продължили 2 години, дадоха шокиращи открития. Археолози откриха повече от дузина неизвестни досега църкви, древни гробници и изумителни артефакти, които коренно променят разбирането ни за първите стъпки на християнската вяра по пътя ѝ към глобално признание. Изданието „Индипендънт“ пише за това .

Уникален портрет на Исус, който шокира археолозите

Откритие в турския град Изник ​​се оказа истинска сензация. Там, в запечатана подземна семейна гробница, почти без кислород, беше открита фреска, изобразяваща Христос като Добрия пастир. Картината датира от трети век сл. Хр. и е в перфектно състояние. Боите изглежда са нанесени съвсем наскоро: ясно се виждат чертите на лицето, гънките на дрехата и очертанията на агнето на раменете. Интересното е, че ранните християни са си представяли Исус без брада, с къса коса и облечен в скъпите дрехи, носени от римския елит по онова време.

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Новите открития помогнаха на учените да разберат и защо една малка религиозна общност може да се превърне в официална вяра на огромната Римска империя в рамките на три века. Оказва се, че преследването и мъченичеството са служили само за обединяване на хората и са улеснявали разпространението на вярата. Освен това, ранните християни са имали силна система за социална подкрепа, отхвърляли са бруталната практика на убийство на бебета от женски пол, която е била често срещана сред езичниците, и са страдали по-малко от болести. Всичко това им е давало колосално демографско предимство.

Тайните послания и „числото на звяра“

Ранното християнство активно се противопоставяло на езическите традиции, особено на почитането на римските императори като живи богове. Този протест е ярко отразен в известната книга Откровение (Апокалипсис), написана в края на първи век. Нейният автор загадъчно идентифицира Римската империя като „Звяра“ и нарича самия дявол „Дракон“. Учените са открили, че добре познатото „число на звяра“ (666 или 616) наистина е било таен политически код, използван от ранните християни, за да обозначат мразените владетели на империята.

Доказателства за подобна подземна съпротива са открити в град Смирна (днешен Измир). По стените на древен римски търговски център изследователи откриват криптирани християнски графити, датиращи от средата на втори век. Сред тях е кръстословица с думата „Логос“ (Слово) и числовия код „800“, което означава „Вярата е пътят към Господа“. В съседния град Пергам археолози изследват мястото на действителни трагични събития – масивен амфитеатър с капацитет 25 000 зрители, където през втори век са изгаряни живи християнски мъченици. Именно този град авторът на Апокалипсиса нарича трона на Сатана, тъй като там е построен първият храм за поклонение на императора.

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Също толкова зашеметяващо откритие е направено в древния метрополис Ефес. Там археолози разкопали цял градски блок, заровен под дебел слой пепел след масивен пожар, причинен от персийските нашественици. Тази пепел, подобно на изригването на Везувий, е съхранила перфектно византийския християнски свят от шести век. Под развалините те открили хиляди глинени съдове, съдържащи останки от праскови, бадеми и осолена скумрия, както и истински магазин за сувенири, където на поклонниците са се продавали малки флакони със светена вода.

Мащабът на тези разкопки е изумителен, тъй като учени от цял ​​свят продължават да откриват нови доказателства за формирането на една от най-великите световни религии. Изследователите са уверени, че територията на съвременна Турция е изиграла решаваща роля в този процес.

„Големият брой скорошни раннохристиянски археологически находки в Турция са изключително значими. Анатолия, днешна Турция, в много отношения е била люлката на ранното християнство“, подчертава водещият експерт по история на ранното християнство, професор Кандида Мос от Университета в Бирмингам.

Тя добавя, че регионът, който е бил посетен от апостолите Петър и Павел и други библейски личности, е от голямо значение в ранната история на религията.

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