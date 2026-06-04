Загадка за археолозите: Откриха гигантски подземен тунел близо до Йерусалим

Необичаен подземен тунел в Йерусалим, който се превърна в истинска загадка за археолозите, беше открит по време на строителни дейности. Откритието е направено близо до Кибуц Рамат Рашел по време на подготвителни работи за изграждането на нов жилищен квартал. Това съобщава Израелската служба за антики.

Откритието на археолозите в Йерусалим

Археолозите съобщават, че първоначално са открили естествена карстова кухина в скалистия терен. По-нататъшно проучване разкри, че тя е част от много по-голяма подземна структура – ​​тунел с дължина приблизително 50 метра, издълбан в скалата. Част от тунела остава затрупан поради свлачища, така че пълният му размер и истинско предназначение все още не са определени.

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"Стълби водеха към подземния комплекс, слизайки до специално издълбан вход. Вътре структурата беше запълнена със слоеве почва, натрупани там през много дълъг период от време", споделят археолозите.

По време на разкопките на обекта археолозите са открили, че на някои места тунелът е достигал височина от приблизително пет метра и ширина от три. Учените отбелязват, че изграждането на подобна конструкция е изисквало значителни ресурси, щателна организация и значителни усилия.

В същото време основната мистерия остава неразгадана: с каква цел е построен този тунел? Една от първите теории е, че структурата може да е била част от древна система за водоснабдяване или да е била използвана за търсене на вода. Тази хипотеза обаче е отхвърлена. Няма следи от мазилка по стените, типични за водните басейни, а геолозите не са запознати с наличието на подземни водоносни хоризонти в района. Освен това, изследователите не са открили признаци на продължително излагане на вода.

Експертите разсъждават и върху вероятността за селскостопанско или промишлено използване на тунела. Поради мащаба на конструкцията и липсата на подобни структури наблизо, това обяснение се счита за малко вероятно.

В момента най-убедителната теория е добива на тебешир. Археолозите предполагат, че тунелът може да е бил построен, за да се осигури достъп до слой тебешир, който е бил използван в строителството или за варови пещи. Тази теория се поддържа от скалните фрагменти на пода и вертикална шахта в тавана, която вероятно е служила като вентилационна шахта.

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Въпреки това, няма категорични доказателства в подкрепа на тази теория. Възможно е строителството никога да не е било завършено и истинското предназначение на структурата остава неизвестно.

Възрастта на структурата е отделен въпрос. По време на разкопките не са открити артефакти или други предмети, които биха позволили точно датиране. Междувременно тунелът се намира на няколкостотин метра от два важни археологически обекта: обществена сграда, датираща от периода на Първия храм в района на Арнона, и комплекса Тел Рамат Рашел, където са открити следи от селища от желязната епоха до ислямския период.

В бъдеще се планира необичайната находка да стане част от археологически парк, чието създаване е предвидено от Израелската поземлена администрация.

Междувременно археолози откриха три каменни костници на 1850 години близо до Кафр Кана, разположена в израелската Галилея. Костниците са варовикови погребални урни, използвани в древността за съхранение на скелетни останки. Обичаят да се погребват в каменни костници е еврейска практика, използвана в Юдея и Галилея през ранния римски период, от първи век пр.н.е. Практиката е била доста разпространена и в Галилея през втори век сл.н.е.

Три от откритите урни са запазени в добро състояние, докато от останалите са останали само фрагменти. Всички артефакти са намерени празни, без останки, което е причината изследователите да подозират грабеж. Строителните работи на обекта са спрени и няколко души са били призовани на разпит в полицията по подозрение за повреждане на антиките и укриване на информация за откритието им.

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