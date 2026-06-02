Древни храмове и мистериозни надписи, открити под магистрала в Италия: Какво означават те според археолозите?

Строителни работници, строящи магистрала в Италия, откриха останки от древно светилище, което стана причината за извършване на проучвания от археолозите. Италианската суперинтенданция за археология, изящни изкуства и ландшафт обяви откритието, съобщава Fox News.

Археологическа находка под магистралата в Италия

Светилището е открито в град Понсо, разположен на приблизително 72 км югозападно от Венеция. Работници от Veneto Strade SpA са строили нов път от Борго Венето до Карчери, когато са открили обекта, който датира от 5 век пр.н.е.

Първите артефакти са открити по време на операции по разминиране, свързани с войната.

По-късно археолозите открили големи правоъгълни фундаментни структури, за които се смята, че са храмове, включително една, която вероятно е била заобиколена от колони.

„Някои надписи са на латински, а много други са написани на венетска писменост, древният език, използван от венетите в североизточна Италия преди римското владичество“, се добавя в статията.

Много от изписаните камъни „вероятно са били използвани повторно в павиран под, чието предназначение остава неизвестно, докато някои са останали на първоначалните си места“, съобщават археолозите.

„Въз основа на доказателствата, които се разглеждат в момента, настилката вероятно е била построена през първи век сл. Хр. С продължаването на разкопките се появиха нови големи правоъгълни фундаментни структури, които могат да бъдат идентифицирани като храмове. Една от тези характеристики е на периптерален храм, заобиколен от всички страни от ред колони“, се добавя в доклада.

Артефактите показват древни венециански надписи, както и частично заровени фрагменти от колони и каменни блокове, за които се смята, че са част от храмовия комплекс.

Същевременно стана ясно, че някои надписи имат „оброчен характер“, което означава, че най-вероятно са служили за религиозни цели.

Археолозите смятат, че тази област е била наводнена от ръкав на река Адидже в древността. Предишни находки показват „непрекъсната употреба и трансформация на светилището с течение на времето, а не изоставяне“.

„Изглежда, че това място е запазило важна функция и в римско време, въпреки че това е било изразено в различни форми и културни контексти, отколкото в предишната фаза“, се отбелязва в изявлението.

Учените в момента активно изследват тази област. Това откритие допълва нарастващия списък от скорошни археологически открития в цяла Италия.

В началото на тази година в италианския град Фано археолози откриха изгубена древноримска базилика, проектирана и описана от Марк Витрувий Полио. Италианското министерство на културата обяви откритието.

Разкопките са били проведени на площад „Андреа Коста“. Археолозите откриха сграда, която напълно съответства на описанието на базилика от Витрувий в известния му трактат „Десет книги за архитектурата“ (De architectura libri decem). Това е единствената структура, окончателно приписвана на самия Витрувий.

Сградата е правоъгълна и е обградена от колони: осем от всяка дълга страна и четири от всяка къса страна. Откриването на пета ъглова колона най-накрая изясни разположението и ориентацията на сградата. Всяка колона е с диаметър приблизително 1,5 метра и височина до 15 метра. Археолозите изследваха плана на сградата и потвърдиха, че той съответства точно на описанието на Витрувий, до последния детайл.

Първото предположение, че базиликата на Витрувий може да се намира точно на това място, се появи още през 2022 г., когато наблизо, на Виа Витрувий, бяха открити дебели стени и мраморни подове.

Откритието беше обявено от президента на регион Марке Франческо Акуароли, кмета на Фано Лука Серфилипи, управителя на археологическия обект Андреа Песина и министъра на културата Алесандро Джулио. Последният нарече откритието повратна точка за цялата италианска археология.

