Изгубена цивилизация: Тези скрити кодове са разпръснати по целия свят

Независим изследовател откри „революционни доказателства за изгубена цивилизация “, която е крила сложен код, използващ геометрия и символика по целия свят.

Откритието за изгубена за древна цивилизация, оставила скрити кодове по цял свят

Матю Лакроа заяви пред „Дейли Мейл“ , че теорията за изгубената цивилизация се подхранва от скорошно откритие в Египет. Тя свързва символи от различни континенти и датира отпреди 38 000-40 000 години.

Според Лакроа, тази цивилизация е могла да проследява космически цикли, да предвижда катастрофи и е успяла да положи основите на доктрината за човешкия произход, структурата на Вселената и божественото съществуване в паметници и свещени места.

Прочетете също: Учен откри следи от древна цивилизация, оставила структури и пирамиди по света

Неговото изследване започва след откриването на повтарящи се гигантски Т-образни форми, тристепенни вдлъбнатини и стъпаловидни пирамиди, издълбани в древни скали по целия свят. Подобни символи се срещат от региона Ван в Турция до Южна Америка и Камбоджа. Според Лакроа, произходът на тази глобална система се крие в региона на езерото Ван в Източна Турция, на място, известно като Йонис.

Той го описва като най-ранния източник на символите, архитектурата и ученията на цивилизацията, датирайки го отпреди приблизително 40 000 години. Твърди, че оригиналният план, по-късно пренесен на места като Гиза и Тиуанако, е запазен там.

Какво е открил ученият по-рано?

Гигантски Т-образни форми, стъпаловидни пирамиди, обърнати пирамиди, лъвове и свещена геометрия се появяват най-ясно в Йонис и след това се повтарят в други части на света, добави Лакроа.

Oткриха 35 000-годишно общество, използващо модерни технологии

Водещи археолози обаче датират известните обекти на езерото Ван към урартския период, на хиляди години, и твърдят, че няма доказателства за изгубена цивилизация преди ледниковия период, а никое друго изследване в момента не подкрепя предложеното от Лакроа датиране.

Пробив се случи през ноември 2025 г., когато учен преразгледа снимка на храма на Сфинкса в Египет. На изображението той открил това, което според него е обърната стъпаловидна пирамида, вградена в структурата.

„Сякаш никога преди не бях го виждал. Имаше обърната стъпаловидна пирамида, но дясната страна беше отчупена“, споделя ученият.

Това откритие подтиква Лакроа да анализира цялото плато Гиза, където откри повтарящи се изображения на обърнати стъпаловидни пирамиди и гигантски Т-образни форми в Храма на Сфинкса, Храма в Долината и погребалните храмове на Хефрен и Менкауре.

Използвайки астрономическата прецесия, бавното колебание на земната ос и предполагаемото подравняване на Сфинкса със съзвездието Лъв, Лакроа стеснил датата на построяването му до приблизително 12 000 години, близо до края на последния ледников период, или преди 38 000 години.

Лакроа заявява, че подобни архитектурни оформления се срещат и в Южна Америка, в Тиуанако и Пума Пунку. Сканирането на Пума Пунку разкри масивна Т-образна структура, която според Лакроа потвърждава теорията му за общ архитектурен модел.

„Така че Пума Пунку и Тиуанако са като огледало на Египет в Южна Америка“, казва той.

В основата на интерпретацията на Лакроа е това, което той нарича космограма, древен геометричен модел, представящ структурата на Вселената.

Археолози откриха доказателства за 4500-годишна матриархална цивилизация