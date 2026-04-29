Археолози откриха 3-метрова скална рисунка, която може да пренапише историята на САЩ

Археолози откриха триметрова скална рисунка, скрита в продължение на векове в пещера в Алабама. Откритието е станало възможно благодарение на 3D визуализация. За това пише „Дейли Галакси“.

Триметровата рисунка в пещера в Алабама, която може да пренапише историята на САЩ

Монументална, 3-метрова глинена рисунка е най-известната пещерна рисунка на местните жители в Съединените щати. Същата рисунка е открита в пещера в Алабама. Откритието е направено с помощта на усъвършенствана 3D визуализация, която разкрива скритото произведение на изкуството.

Археолозите са установили, че това и няколко други изображения датират отпреди приблизително 1000 години. Последното проучване предполага, че тази рисунка е била скрита от изключително ниския таван на пещерата.

Уникална глинена рисунка е открита в пещера, наречена „Безименна пещера 19“. Отдавна е известно, че тя съдържа най-голямата концентрация на скално изкуство на индиански коренни американци.

Изследователите казват, че тези рисунки са имали дълбоко духовно значение за коренните общности на югоизтока. Преди това тук е открита рисунка на триметрова гърмяща змия, която според теориите на изследователите е била смятана за свещена от коренното население на региона.

Снимката е илюстративна

Новите данни опровергават старите идеи, че големи изображения не са били документирани преди това в пещерите на югоизтока.

„Тези изображения са уникални, защото преди не сме имали големи фигури от този регион. И това променя разбирането ни за това какво може да има в пещерите“, казва професор Ян Симек от Университета на Тенеси.

3D технологиите позволяват да се разкрие това, което е невидимо за човешкото око. За да открият тези изображения, изследователите са използвали фотограметрия. Те са комбинирали стотици снимки в навигационен 3D модел.

Дигиталната реконструкция разкри пет неизвестни досега големи глифа. По този начин, най-съвременните технологии улесняват изучаването на древните времена.

Пещера 19 е дълга 5 километра. За първи път е открита през 1998 г. Във вярванията на коренното население от Югоизтока пещерите са били свързвани с подземния свят, а земните могили - с горния свят. Подобни открития, според изследователите, биха могли да хвърлят светлина върху историята на коренното население на Америка.

