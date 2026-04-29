Учени: Земното ядро започна да изхвърля злато във вулкан на Хаваите

Дълбоко под краката ни, в самото сърце на планетата, протичат процеси, някога смятани за невъзможни – ядрото на Земята е започнало да освобождава златните си резерви, пише изданието Earth.com. Изхвърлянето на злато се наблюдава в магма на вулкан, намиращ се на Хаваите.

Изхвърляне на злато от недрата на Земята

Както отбелязват изследователите, скрити под дебелата кора и горещите слоеве на мантията са колосални запаси от злато и рутений, за които преди се смяташе, че са трайно заключени на дълбочина от приблизително 3000 километра. Нови открития обаче доказват, че тези богатства вече се увеличават и вече започват да излизат на повърхността на Земята.

„Когато дойдоха първите резултати, осъзнахме, че буквално сме открили злато! Данните ни потвърдиха, че материал от ядрото, включително злато и други благородни метали, прониква в земната мантия отгоре“, каза д-р Нилс Меслинг от университета в Гьотинген.

Учените откриха следи от „теч на злато“ в лава в Хавай. Според съществуващите данни, вулканичните изригвания освобождават метали, изолирани в продължение на милиарди години, в горните слоеве на планетата. Професор Матиас Вилболд обяснява, че разтопената скала пренася ценни елементи на повърхността, образувайки цели океански острови.

„Нашите резултати не само показват, че ядрото на Земята не е толкова изолирано, колкото се смяташе досега, но сега можем да докажем и че огромни обеми от прегрят мантиен материал, няколкостотин квадрилиона метрични тона скала, произхождат от границата между ядрото и мантията и се издигат до земната повърхност“, добавя той.

Експертите смятат, че това движение на метали е много бавно според човешките стандарти, но в продължение на милиони години то е способно да транспортира огромни количества злато.

Въпреки сензационния характер на откритието, учените предупреждават да не се бърза със заключенията. Настоящият поток от метал е твърде малък, за да предизвика нова „златна треска“. По-скоро това е уникален геоложки феномен, който ни помага да разберем как се е образувала нашата планета преди повече от 4,5 милиарда години.

Преди това учени откриха литий в минерал, който са смятали за „боклук“. Те са анализирали 15 проби от шисти, образувани преди приблизително 380 милиона години в Апалачския басейн. Именно там са открили находища, които според изследователите ще трансформират глобалния енергиен пейзаж.

