Нови доказателства: Канибализмът може да е бил широко разпространен още преди 18 000 години

В пещерата Машицка близо до Краков изследователи откриха доказателства за съществуващ канибализъм, според които палеолитните хора са консумирали човешки мозък и костен мозък. Радиовъглеродното датиране показа, че останките са на приблизително 18 000 години. Учените използваха 3D микроскопия, за да изследват порязванията и фрактурите по костите и да определят техния произход. Това съобщава изданието Arkeonews .

Нови доказателства за съществуването на канибализъм преди 18 000 години

Археолозите са анализирали стотици костни фрагменти, открити в пещерата в края на 19 век и по време на последващи разкопки през 60-те години на миналия век. Всички тези материали са били съхранявани в Археологическия музей в Краков. По време на новото проучване са били идентифицирани отново някои човешки кости, за които преди се е смятало, че са животински.

Според авторите на изследването, приблизително 68% от човешките останки носят следи от порязвания и фрактури. По черепите са регистрирани дълбоки разрези, което показва отстраняване на кожа и меки тъкани. Някои черепи са били умишлено счупени, вероятно за достъп до мозъка. Дългите кости също са били систематично счупвани, за да се извлече костният мозък.

Характерът на щетите съвпада със следите от обработка върху животински трупове, открити в същия пещерен слой. Изследователите отбелязват, че подобни щети не биха могли да възникнат по естествен път или в резултат на хищническа дейност.

Пещерата Машицка датира от Магдаленския период, култура от късния горен палеолит, известна със своите сложни инструменти и изкуство. Представители на тази култура са създали пещерните рисунки в пещерите Ласко и Алтамира.

В Европа вече са известни случаи на така наречения „погребален канибализъм“, при който части от тялото на починалия са били консумирани като част от ритуал. В пещерата Машица обаче изследователите не са открили доказателства за церемониално боравене с останките. Фрагменти от черепи не са били трансформирани в предмети или символични предмети.

Авторите на изследването предполагат, че това не е ритуал, а насилствен инцидент. Те предполагат, че може да е ставало дума за канибализация на врагове след конфликт – т.нар. „военен канибализъм“.

Археологическият контекст предполага, че недостигът на храна е малко вероятно да е основната причина. В същия пещерен слой са открити множество животински кости, което показва наличието на дивеч.

Изследователите не изключват възможността конкуренцията между групите ловци-събирачи, които са разширили териториите си след отстъпването на ледниците, да е била причината. Всички човешки останки вероятно са били погребани приблизително по едно и също време, което може да показва един-единствен епизод на насилие.

„Последни генетични изследвания показват, че индивиди от региона Машица са споделяли общ прародител с мадаленското население, което е живяло по-на запад. Това усложнява разказа за конфликта между нахлуващи външни лица и местни жители. Повишава вероятността насилието да е станало между тясно свързани групи, конкуриращи се на непозната територия“, се казва в статията.

Учените отбелязват, че само съвременните аналитични методи са позволили ясно да се разграничат следите от каменни инструменти от естествените повреди. По този начин древните музейни колекции отново се превръщат в източник на нови открития.

Находките от пещерата Машица допълват данни от поне четири други европейски обекта от магдаленския период, където са регистрирани признаци на канибализъм. Това може да показва, че тази практика не е била изолирана в късния палеолит.

