Имената не са само за хората: Папагалите ги използват по най-различни начини

Подобно на много други животни, папагалите издават звуци, които създават впечатлението, че говорят помежду си, а може би че дори се обръщат към свой конкретен събрат. Дали обаче те наистина имат имена по същия начин, по който и хората? Учени от САЩ и Австрия са установили, че тези птици използват имена по най-различни начини, пише Юрикалърт.

За целите на изследването, публикувано в сп. PLoS One, Лорин Бенедикт от Университета на Северно Колорадо не се отправя към тропиците, за да записва разговорите на папагалите, както са правили в миналото. Вместо това тя намира птици, говорещи нейния език - папагали, живеещи с хора и имитиращи това, което чуват, включително човешките имена.

Работейки с дългогодишната си сътрудничка Кристин Далин от Университета на Питсбърг и екип от изследователи от Австрия, Бенедикт анализира вокализациите на над 880 папагала в плен. Учените чуват много от птиците да използват имена по начин, който изглежда подобен на този при хората, за да идентифицират индивиди. Те откриват и някои необичайни начини, по които имената се появяват в записите.

Още: Удивително: Папагали изпълняват 17 танцови движения, неизвестни на науката досега

Една от ползите, които хората имат от употребата на собствени имена, е способността да организират по-лесно сложни социални взаимодействия. Много животни в природата използват звуци по начини, които са най-малкото аналогични на имената, и по същата причина.

Въпреки че изследователите на животни изучават тези вокализации, Далин казва: "Не можем да заключим, че те са аналогични на човешките имена, защото сигналите на животните често са много различни, а и защото не разбираме напълно намерението зад техните сигнали".

Етикети за хора и други животни

За щастие, много папагали говорят човешкия език. За да ги открият, Бенедикт и екипът й използват данни от проекта ManyParrots - мрежа от изследователи, които изучават вокалното учене и когнитивните способности на пернатите, събирайки данни от анкети и аудиозаписи.

Изследователите преглеждат данните от анкети за над 880 папагала. За част от тези птици участниците в анкетата са предоставили допълнителен контекст, който е позволил на изследователския екип да разбере по-добре как пернатите използват имена.

Още: Критично застрашени птици в България успешно се размножават (СНИМКА)

Почти половината от участниците в изследването са включили примери за папагали, които използват имена. От тези 413 клипа 88 са били на птици, които изглежда използват имена като етикети за хора и животни. Изследователският екип също така намира солидни доказателства, че някои птици прилагат имена не само към определена категория, като например "хора", но и към отделен индивид.

От друга страна, много от птиците също така са използвали тези етикети по начини, по които хората обикновено не биха го направили. Например, папагалите понякога са казвали собственото си име , само за да привлекат внимание.

Според авторите тяхното изследване показва, че папагалите притежават когнитивните и вокални умения да използват имена по различни начини - от общуване с хора до говорене за някого в негово отсъствие. Различията между видовете и дори между отделните индивиди от един и същ вид обаче оставят място за много въпроси относно това как, кога и защо животните използват или не използват тези умения, за да наричат друго същество по име.

Още: На ръба на оцеляването: Рядка нелетяща птица с рекордно потомство