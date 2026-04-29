Археолози откриха запечатана гробница с покрита със злато мумия на дъното на мина

Покрита със злато мумия, запечатана в гробница преди повече от 4300 години, е открита от археолозите в Египет. Скрита във варовиков ковчег дълбоко под земята, мумията е останала напълно непокътната, според Daily Galaxy.

Мястото на откритието се намира в некропола Саккара близо до Кайро, масивно гробище, използвано от влиятелни хора в продължение на векове. Според Захи Хавас и Върховния съвет по антики на Египет, гробницата датира от Петата и Шестата династия, част от Старото царство.

Отбелязва се, че мумията веднага привлича вниманието, но това не е единственото важно нещо тук. Близките гробници, статуи и артефакти помагат да се изгради по-пълна картина, разкривайки как хората са живели, работили и са се подготвяли за отвъдния живот.

Археолози откриха 2000-годишен римски хляб и състоянието му ги изненада

На дъното на 15-метрова шахта археолозите открили варовиков ковчег, все още запечатан с древен хоросан. Вътре се намирала забележително добре запазената мумия на мъж на име Хека-шепес, идентифициран чрез надписи в гробната камера. Захи Хавас казва:

„Погледнах вътре, за да видя какво има в саркофага: красива човешка мумия, изцяло покрита със слоеве злато.“

Важно е да се отбележи, че находките в такова непокътнато състояние са рядкост в Сакара, тъй като повечето гробници в района са били отворени преди векове. Това, което веднага привлече вниманието на екипа, беше златото, покриващо лицето на мумията. Такива предмети обикновено са били ограбвани от мародери, което прави състоянието им на съхранение особено забележително.

Защо е било използвано злато? Златото е било нещо повече от просто украса. В древните египетски вярвания то е било свързвано с божественото и често е било описвано като плътта на боговете, нещо, предопределено да трае вечно. Тънки златни листове внимателно са били поставяни върху обвивките и закрепвани със смола, което също е спомагало за забавяне на разлагането на тялото с течение на времето.

Археолози откриха мистериозна структура на морското дъно в Израел

Отбелязва се, че този вид погребение е било предназначено за малък елит. То е изисквало ресурси и квалифициран труд, които повечето хора просто не са могли да си позволят. Това предполага, че Хека-шепес е заемала важна позиция. Статусът в онези дни обаче се е определял не само от богатството, но и от ролите, връзките и близостта до властта.

Това откритие се вписва в по-широк погребален пейзаж, изпълнен със значителни погребения. Близките гробници са принадлежали на царски жрец от пирамидата и дворцов служител, което показва общност, тясно свързана с елитни кръгове.

„Това откритие е много важно, защото свързва царете с хората, които са живели около тях“, казва Али Абу Дешиш, друг археолог, участвал в разкопките.

Интересното е, че са открити и статуи, изработени от варовик и дърво, включително някои, свързани с мъж на име Фетек. Тези статуи са служили като заместители на мъртвите, приемайки жертви вместо тях. Открити са и по-малки предмети, като амулети, керамика и каменни съдове. Както показват данните от разкопките, те помагат да се обяснят погребалните обичаи и ежедневието.

Археолози откриха най-старото вино в света - съставът му ги изненада