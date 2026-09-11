Какво се случва: Земната кора буквално се отлепва под Италия

Изследователи са разрешили мистерията със случващото се в Апенинския планински масив - смята се, че земната кора буквално се разкъсва на това конкретно място.

В дълбините на земните недра се случва нещо, за което дори не предполагаме - континентите се сблъскват, краищата на тектоничните плочи се изместват, планините се издигат, пропасти зеят, а под всичко това протича конвекция. Този процес протича невероятно бавно, поради което хората не са в състояние да го забележат без никакви инструменти, пише Science Alert.

Какво се случва в земната кора под Италия?

Един от най-необичайните региони на планетата се намира в Апенинските планини, които формират основата на Италианския полуостров. Тук е известно, че земната кора се разклонява по протежение на планинската верига, като едновременно с това се свива по външния ръб. Някои части на региона се издигат, а други се спускат, а земетресенията от двете страни на веригата разказват еднакво противоречиви истории.

В ново проучване екип от геолози, ръководен от Стефано Тавани от Университета във Флоренция, стигна до заключението, че най-накрая са открили отговора: земната кора се „разтваря“ под Италия, създавайки странни геоложки формации на повърхността.

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Този процес е известен като деламинация, при който плътната долна кора и прикрепената към нея литосфера се отделят от горната кора и потъват в мантията. Учените са стигнали до заключението, че този процес не протича навсякъде едновременно под Апенините. Предполага се, че процесът е подобен на цип и има един фронт, известен като панта, където се случва деламинацията, и този фронт бавно се движи под Италия към предпланините на Адриатическо море.

За да разберат защо това се отразява на повърхността на планетата, учените трябваше да погледнат назад. Апенинските планини се простират на около 1200 километра по протежение на целия Италиански полуостров и отдавна са геоложка загадка.

Подобно на много планински вериги, Апенините са се образували от сблъсъка на тектонични плочи, които в продължение на милиони години са компресирали и удебелявали земната кора, създавайки величествени върхове.

Но тектоничната система под Италия не се е движила просто така. Всъщност, докато плочата, която е потъвала в мантията, постепенно се е отдръпвала, кората зад издигащата се планинска верига се е разпукала, разкривайки Тиренско море. Това прави този регион специален: дори когато външният ръб на планинската верига е продължавал да се свива, кората по-далеч от нея се е разтягала.

В продължение на милиони години хоризонталното свиване и разтягане са оставали компоненти на една и съща тектонична система. Отпреди около 10 до 2 милиона години скъсяването на централните Апенини със 100 километра е било съпроводено от подобно разтягане в Тиренския регион зад тях. Преди това това се е обяснявало с отдръпване на плочите - спускащата се плоча разтяга кората зад планинския фронт, докато скъсяването продължава да се измества на изток.

Но преди около 2 милиона години нещо се е променило: основната фаза на разширение, която образува Тиренско море, е приключила, а компресията по Апенинския фронт рязко се забавила. В същото време парадоксалната деформация на планинската верига продължава - учените стигат до заключението, че се е случило нещо друго.

В ново проучване учените са комбинирали няколко различни данни за планинската верига и са открили убедителна закономерност. Различни видове деформации изглежда са концентрирани около една и съща структура дълбоко под Апенините.

Учените смятат, че тази двойна кора е област, където долната кора се отлепва, подобно на „парче тиксо при отлепването му от повърхността“. Учените са открили също, че земетресенията също имат отношение към тези процеси.