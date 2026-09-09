Учени: На Земята ще се образува нов суперконтинент, хората може да не оцелеят на него

Учените знаят от десетилетия, че всички континенти на Земята един ден ще се обединят отново, образувайки нов суперконтинент. Според учените всичко някога е започнало с Пангея и ще се върнем към нея отново. Има няколко възможни сценария и един от тях почти сигурно ще бъде фатален за всички бозайници, включително хората.

Изследванията показват, че Пангея е започнала да се разпада преди 200 милиона години и ще се "сглоби" отново в рамките на същия период от време, пише Wion. Научна статия, публикувана в Geological Magazine през 2018 г., предлага четири възможни сценария за това как това би могло да се случи.

4 сценария за образуване на нов суперконтинент

Първият сценарий е за образуването на Новопангея. Тихият океан ще се затвори, а Атлантическият океан ще се разшири. Северна и Южна Америка ще се сблъска с Източна Азия и Антарктида, създавайки сушата, концентрирана предимно в Северното полукълбо.

Районите близо до екватора ще бъдат горещи и сухи. Крайбрежните райони ще претърпят обилни валежи, но вътрешните земи ще бъдат до голяма степен сухи. Въпреки това, с разширяването на сушата към по-студените географски ширини, умерената глобална океанска циркулация и динамиката на полярния лед ще продължат да съществуват.

Вторият сценарий е за образуването на Аурика. В случая Тихият и Атлантическият океан ще се затворят, създавайки суперконтинента Аурика. Тъй като са съответно на 200 и 180 милиона години – по-стари от Индийския океан, който е на 140 милиона години, първите два ще се затворят.

Вътрешността на континентите ще се раздели, като отново ще "сглоби" земните маси в пръстен около екватора. Тъй като континентът ще бъде разположен близо до екватора, „вероятно ще бъде малко по-топъл и може би по-сух от днешната Земя“, каза Жоао К. Дуарте, доцент по тектоника в Лисабонския университет в Португалия, който разработи хипотезата за Аурика.

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Третият сценарий е за образуването на Амасия. В този сценарий Северният ледовит океан ще се затвори и всички континенти с изключение на Антарктида ще се изместят към Северния полюс. С цялата суша в Северното полукълбо, Южното полукълбо ще се превърне в един огромен океан, с изключение на Антарктида. Без земя между тях, океанският конвейер, който пренася топлина от екватора до полюсите, ще бъде нарушен. Полюсите ще станат по-студени и ще останат покрити с лед през цялата година.

Четвъртитя вариант е за образуването на Пангея Ултима. Атлантическият океан ще се затвори напълно с образуването на нови зони на субдукция. Индийският океан също ще се затвори и ще се превърне във вътрешно море. Северна и Южна Америка ще се сблъска с Азия. Всички континенти ще се слеят около екватора, образувайки Пангея Ултима. Тя ще се появи като голяма земна маса във формата на пръстен около екватора.

Кой суперконтинент е най-вероятно да унищожи цялото човечество? Докато Аврика и Амазия ще доведат до края на определени видове на сушата и в морето, Пангея Ултима ще убие всички хора на Земята. Вътрешните райони ще бъдат на хиляди мили от океанския бриз, което означава, че 90 процента от сушата ще бъде гореща, суха пустиня.

Слънцето също ще стане по-ярко, което ще направи планетата още по-гореща, особено във вътрешните райони на Пангея Ултима. Атмосферата ще бъде изпълнена с високи нива на въглероден диоксид от множество вулканични изригвания, причинени от тектонични движения.

Температурите ще достигнат от 40°C до 70°C, оставяйки само 8 до 16 процента от земната площ обитаема за бозайници. Без вятър и в интензивната жега човешкото тяло няма да може да разсейва топлината. Това ще тласне Земята отвъд физиологичния топлинен лимит за живот на бозайниците, предизвиквайки масови измирания.

Добрата новина е, че никой от нас няма да е тук, когато това се случи - след повече от 200 милиона години. Дотогава обаче може да е започнал нов жизнен цикъл с видове, които могат да се адаптират към новия свят.