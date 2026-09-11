Полицията в София на на крак за сигурността на учениците на 15 септември

226 училища в София ще открият учебната година на 15 септември, като всички служители на „Пътна полиция“ и „Охранителна полиция“ в столицата ще бъдат ангажирани с мерките за сигурност и безопасността на движението. "Те ще следят за безопасността на децата в районите около училищата и детските градини, както и за нарушения от страна на водачите", заяви комисар Сергей Алексов, заместник-началник отдел на Пътна полиция.

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Органите на реда дадоха заявка, че на 15 септември, а и след това по време на цялата учебна година, няма да има училище или детска градина, където да няма униформено присъствие.

„За нас животът и здравето на децата, а и на всички участници в движението, са приоритет номер едно. Затова контролът през цялата година е засилен, а не само на този ден“, заяви от своя страна полицейският инспектор Иво Биков от отдел „Пътна полиция“ към СДВР.

Полицаите ще следят за неправилно пресичане, за водачи, които не пропускат пешеходци, както и за неправилен престой и паркиране в близост до пешеходни пътеки. Ще се контролира и спазването на всички останали изисквания на Закона за движението по пътищата.

Преди началото на учебната година в столицата са извършени охранителни проверки във всички училища и детски градини. Проверени са състоянието на предпазните парапети, видеонаблюдението, осветлението и пътната маркировка. За установените нередности са изпратени уведомителни писма до компетентните институции, информира на брифинга представител на отдел „Охранителна полиция“ към ГДНП.

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Полицейското присъствие около учебните заведения в София няма да бъде ограничено до 15 септември. Служители на СДВР ще бъдат в районите около училищата и през цялата учебна година, особено в часовете, когато децата пристигат и се прибират.

„През цялата учебна година ще присъстваме в така наречените пикови часове - сутрин, когато децата идват, вечер, когато се прибират, както и между смените“, каза главен инспектор Красимира Стоядинова от отдел „Охранителна полиция“ към СДВР.

По думите ѝ полицейските служители ще работят за предотвратяване на престъпления срещу деца, противодействие на разпространението на наркотични вещества, превенция на агресивното поведение и повишаване на безопасността на движението.

От СДВР отчитат, че подготовката за новата учебна година е започнала по-рано, а голяма част от установените при проверките нередности вече са отстранени. Според Стоядинова проблемите тази година са по-малко в сравнение с предходната.

МВР отправи апел и към родителите и водачите да бъдат особено внимателни в районите около учебните заведения. Инспектор Биков се обърна и към децата и учениците: "Телефоните и слушалките са за двора на училището, а не за пътя".