В Хеопсовата пирамида е ​​открит криптиран код - той може да показва истинското ѝ предназначение

Великата пирамида в Гиза, или Хуфу, е крила тайните си зад милиони тонове камък в продължение на векове. Нов учен твърди, че основното послание на пирамидата може да е било на видно място през цялото време.

Ново откритие за Хеопсовата пирамида

Независимият изследовател Сефи Леви е изложил хипотеза, според която внимателно подбраните параметри на външните елементи на паметника образуват числова система, предназначена да надживее създателите си с хилядолетия. Предполагаемият код не е гравиран върху стените, а е вграден в самата структура на пирамидата: във височината ѝ, размерите на основата, ъглите на наклон на лицата и цялостната форма, пише Daily Mail.

Леви твърди, че тези параметри корелират по изненадващ начин с лунните цикли, календара и движението на планетите, видими с невъоръжено око. Според него тези числа са били предназначени да запазят трайно знанията на египтяните по математика, измерване на времето и небесните тела.

„Пирамидата е била строена векове не защото е съдържала нещо ценно, а защото самата тя е имала огромна стойност“, пише авторът на изследването.

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В своята работа Леви твърди, че пирамидата не е хранилище на знания. Тя сама по себе си е знание, въплътено в камък. Досега работата му е чисто хипотетична по природа, тъй като не е претърпяла независима научна проверка.

Официалната египтология счита пирамидата за погребално съоръжение, построено за фараона Хеопс (Хуфу) преди около 4500 години. Няма древен текст, който да подсказва, че в размерите на пирамидата е кодирана астрономическа информация.

За да разкрие предполагаемия модел, Леви анализира ключови параметри на пирамидата и извърши изчисления, използвайки дроби, типични за древните египетски писари.

Според заключенията на автора, получените резултати многократно се оказват близки до числа, които са важни за математиката и астрономията.

Така, едно от простите изчисления дава числото 27,5 — показател, който практически съвпада с интервала от 27,55 дни между последователни лунни перигеи (моментите на най-близкото приближаване на Луната до Земята).

Друго изчисление дава точно 70. Това число е свързано от Леви с периода от около 70 дни между хелиакалния залез и изгрева на Сириус, времето, когато звездата е била скрита от слънчевите лъчи. Египетската традиция също свързва процеса на мумифициране с период от около 70 дни, въпреки че това съвпадение не доказва умишлена връзка.

Леви твърди, че и други изчисления са свързани с периодичните цикли на движението на Сатурн, Юпитер, Венера и Марс по земното небе.

Като цяло, тази теория предполага, че строителите са превърнали пирамидата в един вид вечна каменна хроника на своите представи за времето, пространството и небесата.