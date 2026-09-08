Откриха гробница в Древен Египет, в която има врата за пътуване между светове

Археолози откриха гробницата на високопоставен древен египетски чиновник, който едновременно е заемал няколко длъжности в двора на фараона.

Откритието на археолозите в Древен Египет

Египетски археолози започнаха нова фаза от разкопки в некропола Сакара, разположен на около 40 километра югозападно от Кайро. Те откриха гробница на древен египетски чиновник, създадена преди приблизително 4700-4200 години по време на периода на Старото царство. Установено е, че гробницата съдържа фалшива врата за пътуване между света на мъртвите и живите, пише IFLScience.

Най-старият некропол на столицата на Старото царство, Мемфис, се намира в село Сакара в Египет. Некрополът съдържа няколко пирамиди от периода на древноегипетската история, известен като Старото царство. Най-известната сред тях е стъпаловидната пирамида на фараона Джосер. Некрополът съдържа и гробници на високопоставени служители, служили на различни фараони. Именно такава гробница египетски археолози откриха наскоро.

Йероглифите в гробницата показват, че тя е принадлежала на високопоставен служител на име Сехентю-Птах, който едновременно е заемал няколко длъжности в двора на фараона, въпреки че все още не е известно коя.

Гробницата е пълна и с погребални артефакти, включително повече от 100 фигурки ушабти, за които се е смятало, че служат като помощници на починалите в отвъдния живот. Археолозите са открили и три каменни саркофага, както и дървена фигурка на сокол, керамика и други артефакти.

Най-интересните характеристики на тази гробница са погребалните предмети пред фалшивата врата, включително маса. Тези фалшиви врати не са били предназначени да заблудят крадците на гробници, въпреки че мястото на гробницата е било ограбено. Те са служили като символичен портал между световете на живите и мъртвите.

Разкопките разкриха и взаимосвързани гробни шахти, съдържащи човешки останки. Археолозите споделят, че някои от гробните шахти са били ограбени в древността, като крадци на гробници са създали проходи между гробните камери.

Учените ще продължат разкопките и научния анализ на находките, което ще предостави допълнителна информация за погребалните обичаи и развитието на некропола Сакара през различните периоди от древноегипетската история.

Некрополът в Сакара е изследван от средата на 19 век, но все още крие изненади. Сакара е била използвана като гробище в продължение на над 3000 години, от Старото царство до Римската империя. Основните ѝ гробни места датират от Старото царство, по-специално от Шестата династия, когато са построени известните пирамиди и гробници.

Един от най-значимите обекти в некропола е Стъпаловидната пирамида на Джосер, построена около 2650 г. пр.н.е. Тя е една от първите пирамиди в Египет и важен етап в развитието на древноегипетската архитектура. Стъпаловидната пирамида се смята за предшественик на по-късни гладки пирамиди, като например Великата пирамида в Гиза.

През вековете некрополът продължава да се използва като гробно място за фараони, благородници и високопоставени служители. Там са построени гробници, чиято архитектура и украса предоставят важна информация за религиозните вярвания и културата на времето.

Некрополът Саккара обхваща площ от приблизително 7 квадратни километра и е най-големият археологически обект в Египет.

Стъпаловидната пирамида на Джосер е първата пирамида, построена в Египет, и една от най-старите каменни структури в света. Некрополът съдържа и няколко други пирамиди, включително пирамидите на Тети, Усеркаф и други фараони.

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