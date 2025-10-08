Войната в Украйна:

Кои части от човешкото тяло не са ни необходими?

08 октомври 2025, 10:22 часа 231 прочитания 0 коментара
Кои части от човешкото тяло не са ни необходими?

Телата ни са като музеи на еволюцията. Ходим на два крака, защото общият ни предшественик еволюира така преди милиони години. И, като всеки музей, ние притежаваме органи и функции, които са изживели първоначалното си предназначение. Вземете например апендикса. Някога той е бил от голямо значение за храносмилането на растителна храна, но е бил отхвърлен от еволюционния учен Чарлз Дарвин, който погрешно е решил, че вече не е необходим поради промените в хранителните навици.

Снимка: iStock

Мъдреците помагаха на ранните хора да гризат сурови корени и твърдо месо, но днес те са малко повече от скъпо зъбно усложнение, тъй като храната ни е по-обработена. Дори настръхването на кожата – някога полезен начин да се надигнат космите по тялото за топлина или защита от хищници – днес се разглежда като малко повече от мимолетен момент на естетична драма. Защо тогава повечето от нас все още имат тези части и функции на тялото?

Още: Признаци, че тялото ви е пълно с токсини

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Вероятно защото не ни причиняват никаква вреда", обяснява пред "Popular Science" Матю Равоса, директор на Центъра за функционална анатомия и еволюция в Медицинския факултет на Университета Джонс Хопкинс. Въпреки че може да не представляват предимство, липсата на недостатъци намалява натиска на естествения подбор, който обикновено елиминира черти в дадена популация.

Дали пък не ни трябват?

Снимка: iStock

Някои от тези характеристики са били преобразувани или пренасочени към друга функция поради еволюционни промени в околната среда, поведението или селекционния натиск. "Апендиксът е добър пример за това", добавя Равоса. Веднъж считан за остатъчен, апендиксът може да играе съществена роля за здравето на червата, като помага на имунната система да се бори с патогените. Той съдържа висока концентрация на имунна тъкан и приютява полезни бактерии, които възстановяват микробиома на червата след заболяване или употреба на антибиотици. Това разбиране оспори дългогодишното убеждение, че апендиксът е излишен орган.

Още: Начинът, по който седим на стола, казва много за мускулите ни

"Понякога излишните органи се проявяват при определени условия; те не са наистина излишни", казва Майкъл Снайдер, директор на лабораторията "Снайдер" в Станфордския университет. "Връщайки се към апендикса, има предположения, че той все пак има функция.“ Не е напълно ясно кои органи са наистина остатъчни и кои части от тялото все още функционират, макар и по различен начин.

Снимка: iStock

Все пак започваме да виждаме хора, родени без някои части от тялото, които обикновено се считат за безсмислени. Проучвания показват, че около 35% от населението се ражда без мъдреци. Дългият палмарен мускул, сухожилие в предмишницата, което е налице при едни, но липсва при други, някога е помагало при катерене и хващане, но сега е функционално без значение. Изследвания показват, че малък процент от населението дори се ражда без него – и липсата на този мускул не оказва значително влияние върху силата на хващане. Тъй като еволюцията е непрекъснат процес, възможно ли е да сме на прага на загуба на още части от тялото си с напредъка на диетите, медицинските интервенции и технологиите?

Още: Откриха мистериозна нова структура, скрита в човешките клетки

Както често се случва с научните въпроси, насочени към бъдещето, отговорът е, че никой не знае със сигурност. "Няма индикации, че имаме някаква представа за това, което ни очаква в бъдещето, защото темпото, с което се променя технологията и което може да повлияе на еволюцията, е толкова голямо и е много по-трудно предсказуемо, отколкото човек би си помислил", обяснява Равоса. "Ние научаваме за рудиментарните органи главно като поглеждаме назад", добавя той. "Ще трябва просто да изчакаме и да видим, защото не можем да предскажем бъдещето."

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Тяло човешко тяло човешки органи
Още от Интересно
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес