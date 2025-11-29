За опазването на природата: Наблюдението на дивите животни от Космоса ще бъде възобновено

Спътниковото проследяване на дивите животни от Космоса скоро ще бъде възобновено след тригодишно прекъсване с възобновяването на проекта ICARUS („Международно сътрудничество за изследване на животни с помощта на космоса“), предаде ДПА. Ракета на компанията „Спейс Екс“ изведе в орбита спътник с миниприемник, казаха от Института „Макс Планк" за поведение на животните в южния германски град Констанц. Очакват се още такива изстрелвания през следващите години, отбелязва ДПА.

Значение на проследяването

От височина 500 километра приемникът ще разчета сигнали от миниатюрни предаватели, прикрепени към мигриращи птици, прилепи или морски костенурки, каза директорът на института и инициатор на проекта Мартин Викелски.

Данните показват къде се намират животните, посоката на движение и могат да подпомогнат проучванията на поведението им, опазването на видовете и в борба с разпространението на инфекциозни заболявания.

За първи път се очаква системата да функционира в световен мащаб в почти реално време, каза Викелски.

Проектът ICARUS започна на Международната космическа станция (МКС) през 2020 г. До 2022 г. антена на руския модул събираше данни и ги предаваше на изследователите. След началото на войната в Украйна обаче сътрудничеството между германската и руската космически агенции беше преустановено и предаването на информацията прекъсна, припомня ДПА.

Новите миниприемници ще бъдат транспортирани в Космоса в сътрудничество с изследователска мисия на Висшето военно училище в Мюнхен.

Устройствата са по-мощни от тези на борда на МКС. След тримесечна тестова фаза се планира възобновяване на наблюдението на животни.

До средата на 2027 г. шест спътника трябва да създадат мрежа за всеобхватно и надеждно събиране на данни. Това ще позволи също така приемане непокрити преди това региони като Арктика и Антарктика, отбелязва ДПА, цитирани от БТА.