Кой е бил древноегипетският бог на смъртта?

Древните египтяни са известни с много неща, като например мумифицирането, Великата пирамида, сложна писмена система и вяра в задгробния живот. След като смъртта и предаността към много божества са били толкова важни в тази култура, кой тогава е бил древноегипетският бог на смъртта?

Докато Озирис често се смята за египетския бог на подземния свят или бог на мъртвите, експерти казват пред Live Science, че не е толкова просто да се отговори.

„Би било грешка да наричаме Озирис бог на смъртта – казва Андреа Кучарек, ръководител на проект в Хайделбергския университет (Германия), който изследва ритуални озириански текстове. – Той не носи и не причинява смърт, но е владетел на мъртвите. Всъщност Озирис до голяма степен е бог на живота, осигуряващ плодородието на растенията, животните и хората.“

Древните египтяни виждали Озирис като специално божество, след като той „умрял“ и животът му бил ритуално възстановен.

Книга на мъртвите, Папирус на Ани. Ани коленичи пред Озирис, съдника на мъртвите. Зад Озирис стоят Изида и Нефтида, а пред него е лотос, върху който стоят четиримата синове на Хор. James Wasserman / Book of the Dead of Ani / Public Domain

„Озирис е необичаен сред египетските божества, тъй като самият той е умрял и е бил върнат към живот в ново преобразено състояние благодарение на помощта на ритуали, извършени за него“, казва Марк Смит, професор по египтология в Оксфордския университет. – Простосмъртните хора в Египет се надявали да преминат през същия процес на преобразяване и възстановяване към живот, използвайки същите ритуали, извършени за Озирис, така че в известен смисъл той им е бил като модел.“

Други египетски божества също са били свързани с мъртвите, като Анубис, Хор, Хатор и Изида. Въпреки това би било неточно някой от тях да се нарече бог на смъртта. Анубис с глава на чакал е особено важен бог, свързан с мъртвите. Той „е богът на балсамирането“, казва Емили Тийтър, египтолог и изследовател във Варшавския университет. В египетската митология Анубис „извършва първото мумифициране – на самия Озирис“, допълва Лаура Раниери Рой, основател и директор на Ancient Egypt Alive.

„Древните [египтяни] не са имали култ към смъртта и затова не са се прекланяли пред бог на смъртта“, каза египтологът Мартин Бомас, директор на историческия музей на университета на Макуори, Австралия.

Най-близкото свръхестествено същество, което древните египтяни са имали като „бог на смъртта“, може да е слабо известно египетско божество, наречено „Смъртта, Великият бог – казва Джон Бейнс, почетен професор по египтология в Оксфордския университет. – Има древноегипетски бог, наречен „Смъртта, Великият бог“, но този бог е изключително рядко засвидетелстван и е злонамерено присъствие, а не благородно.“

„Претегляне на сърцето“ от Книгата на мъртвите на Хунефер. Анубис е изобразен както като водещ починалия напред, така и като манипулиращ везните, под внимателното наблюдение на Тот с глава на ибис. Hunefer / Public Domain

Един от малкото случаи, в които е записан този енигматичен бог, е на папирус, който датира отпреди около 3000 години, от XXI династия. Този папирус показва „крилата змия с два чифта човешки крака и човешка глава, чиято опашка завършва с глава на чакал“ пишат Франсоаз Дюнан и Кристиан Зиви-Кош в книгата си „Богове и хора в Египет: 3000 пр.н.е. до 395 г. сл.н.е.

Надписът върху папируса разказва, че това божество се нарича „смъртта, великият бог, който създава богове и хора“, пишат още Дюнанд и Зиви-Кош. Възможно е човекът, който е написал този папирус, да се е опитал да създаде „Смъртта, Великият бог“, но това никога да не се е случило, отбелязват авторите.

В резултат, докато египтяните са имали богове, посветени на мъртвите и мумифицирането, идеята за бог, посветен на самата смърт, никога не е придобила собствен живот.

ВИЖТЕ ОЩЕ: Наистина ли Нерон е свирил на цигулка, докато Рим гори?